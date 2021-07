Neustadt

Die Eindrücke haben sich festgesetzt, bleiben auch nach der Rückkehr präsent. Gut zwei Wochen nach ihrer Unterstützung im Hochwassergebiet beschäftigt der Einsatz einige der Helferinnen und Helfer noch immer sehr. Was genau erlebten die Kräfte aus Hagen, Mariensee und Mandelsloh in der Eifel? Zugführer Axel Bartling und sein Stellvertreter Wolfgang Bruns berichten als Mitglieder des 1. Zugs der Regionsfeuerwehrbereitschaft von ihren Erfahrungen.

Lokale Kräfte aufgerieben

Der 1. Zug der Regionsfeuerwehrbereitschaft I beim Unwettereinsatz in Schleiden (NRW). Gruppenbild mit dem örtlichen Roten Kreuz. Quelle: privat

Einsatzort des 1. Zugs war die Kleinstadt Schleiden. In dem Ort im Nationalpark Eifel hatte das Unwetter bereits zehn Menschen das Leben gekostet, als die Unterstützer aus Neustadt kurz vor Mitternacht am 17. Juli eintrafen. Die örtliche Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt aufgerieben, beinahe jeder hatte dort eigene Schäden und Verluste zu verzeichnen. Die tagelange Einsätze forderten ihren Tribut von den lokalen Einsatzkräften. „Wie viele Menschen noch als vermisst galten, hat niemand dort ausgesprochen“, erzählt Bartling, der in Mariensee Ortsbrandmeister ist.

Es ist nun eine Woche her, das wir alarmiert wurden und im Tal der Stadt Schleiden zum Hochwasser-Einsatz gerufen... Posted by Feuerwehr Herhahn-Morsbach on Wednesday, July 21, 2021

Der erste Einsatz

Der erste Auftrag seines Zugs war die Kontrolle einer Brücke. Beim Ausleuchten stellte man fest, dass die Fundamente stark unterspült waren, eine Zufahrtstraße war komplett verschwunden, die anliegenden Häuser abgeschnitten. „Das erzeugte ein ungutes Gefühl, was einen dort noch erwarten würde“, erzählt Bartling. Tatsächlich begegnete man im weiteren Verlauf des Einsatzes einem älteren Ehepaar, das ohne Strom und sauberes Wasser im eigenen Haus festsaß. „Die waren bis dahin notdürftig von DRK-Helfern, die mit Bollerwagen durch das Dorf zogen, versorgt worden. Wir haben mit der Einsatzleitung besprochen, dass sie evakuiert werden müssen“, erzählt Bartling. Es seien berührende Kontakte gewesen, die sich immer wieder ergeben hätten. „Man kann diese gegensätzlichen Eindrücke, die Katastrophenbilder in der wunderschönen Eifellandschaft, zum Teil nicht in Worte fassen“, sagt Bartling.

Neustädter bricht erneut auf Land-Dienstleister Matthias Homeyer hat ebenfalls zahlreiche Erinnerungen und Eindrücke von seinem ersten Besuch im Hochwassergebiet bei Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz) mitgenommen. Er werde am Dienstag erneut zu einer Hilfsreise aufbrechen, habe bereits zahlreiche Spenden eingesammelt, sagt er jetzt. Nach wie vor mangelt es an Hilfsmitteln für die Aufräumarbeiten, vielen Haushalten aber auch noch an Trinkwasser und Strom. Weitere Neustädter Betriebe engagieren sich ebenfalls. So hat beispielsweise das Bauunternehmen Duensing aus Eilvese bereits in der vergangenen Woche einen LKW mit Anhänger beladen. Das Fahrzeug mit Stromaggregaten, einem Raupendumper, einer Hydraulikstation zum Schlammabpumpen und diversem Kleinmaterial wie Besen und Schaufeln haben Mitarbeiter der Fahrschule Johne aus Neustadt in die Katastrophengebiete gefahren, wie Firma Duensing auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Auch Firma Geisler Bau aus Mandelsloh hat einen Transport mit Materialien und Maschinen Richtung Dernau geschickt.

Gaffer und Plünderer

Ein Linienbus im Fluss Olef. Zum Glück waren keine Menschen mehr an Bord. Quelle: privat

Nur „schwer zu ertragen“ gewesen für die Neustädter Helferinnen und Helfer seien dagegen die Situationen, in denen Gaffer oder gar Plünderer die Einsätze erschwerten. „Häufig waren Helfer und Gaffer zuerst nicht zu unterscheiden“, berichtet Bruns. Mitunter machte man auch kuriose Funde. So wunderten sich alle über eine Vielzahl umherschwimmender Bier- und Getränkekisten. Sie stammten offenbar vom Hof einer überschwemmten Brauerei.

Insgesamt 40 Einsätze absolvierte der 1. Zug allein am Sonntag. Vollgelaufene Keller wurden ausgepumpt, Lecks an Gasleitungen und Öltanks gesichert, brennende Stromzähler gelöscht. Lediglich 48 Stunden dauerte der gesamte Einsatz – dennoch brauche es Zeit, alles zu verdauen.

Von Mario Moers