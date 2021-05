Neustadt

Ein schönes Projekt nimmt ein jähes Ende: Die Stadt hat am Dienstag das Gelände am alten Hallenbad wieder abgesperrt. Seit Mitte April waren die südlichen Wände des abrissreifen Gebäudes für Graffiti-Künstler freigegeben, die die Flächen auch ausgiebig verzierten.

Allerdings hätten sich seit der Öffnung des Geländes auch Einbrüche massiv gehäuft, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley nun. „Dabei wurden Vorhängeschlösser geknackt, Türen aufgehebelt, Scheiben zerstört und Räume verwüstet“, sagt sie. Teile des Bauzauns, der die Schwimmbecken sichern sollte, seien in den Becken gelandet, ebenso Bänke und Blumenkübel. Das Gelände berge viele Gefahren. Tiefe Becken, alte Stromleitungen und Sickerschächte bedeuteten Verletzungsgefahr, insbesondere bei nächtlichen Besuchen.

Projekt Hallenbad ist ab sofort beendet

Etliche Kunstwerke sind am alten Hallenbad zu sehen – nun hat die Stadt das Projekt aber beendet. Quelle: Kathrin Götze

„Leider bleibt uns nun nichts anderes übrig, als das tatsächlich erfolgreiche Projekt sofort zu beenden und das Gelände wieder abzusichern. Es ist sehr traurig, dass offenbar einige wenige, unvernünftige Menschen derart massiven Vandalismus betreiben“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Homeier. Auch Steffen Schlakat, Sprecher der Ideenstadtwerke, zeigt sich enttäuscht: „Wir freuen uns über die rege und sehr kreative Nutzung der Außenwände und waren selbst vor Ort, um die Graffitis zu bestaunen.“ Es sei schade, dass einzelne Randalierer den vielen kreativen Nutzerinnen und Nutzern den Weg zu einer tollen Leinwand verbauen. „Wir hoffen, dass es vielleicht auch in Zukunft ähnliche Projekte gibt, wenn auch mit modifiziertem Konzept“, sagt er.

Graffiti-Entwürfe für Sporthalle einreichen

Das Gelände und Gebäude des alten Hallenbads ist nun abgesperrt und nicht mehr zugänglich. „Das Projekt Graffiti ist am alten Hallenbad beendet“, sagt Schley. Es werde jedoch an der Sporthalle Bunsenstraße in anderer Form fortgeführt. Für die Flächen an der Sporthalle müssten bei der Stadt Entwürfe eingereicht werden, die dann legal umgesetzt werden könnten. Außerdem werde auch über weitere Möglichkeiten zum Sprayen an anderer Stelle beraten.

Von Kathrin Götze