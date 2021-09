Neustadt

Ein langer Wahlkampf liegt auch in Neustadt hinter CDU, SPD, Grünen, UWG und FDP. Wir haben am Abend die Wahlkämpfer besucht. Eindrücke vom Tag und den Wahlpartys.

Manfred Lindenmann von den Grünen verbrachte den Tag auf der Pferdekoppel, Ute Bertram-Kühn von der FDP hat Entspannung am Bügelbrett gesucht. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann ist heute 25 Kilometer auf dem Rad geradelt – zum Entspannen. Günther Hahn, Peter Hake und Willi Ostermann von der UWG ließen hingegen schon vor dem Schließen der Wahllokale die Hüllen fallen: Sie fuhren durch die Stadt, um ihre Plakate abzuhängen. „Gutes Gefühl, schon was erledigt zu haben“, sagt Ostermann. Silvia Luft von der CDU zog es vor, durch die Wahllokale der fünf Ortsteile zu tingeln, für die sie Ortsbürgermeisterin ist. Ein besonderer Tag sei es auch in anderer Hinsicht gewesen, sagt sie und ist ganz die stolze Mutter: Tochter Alex durfte mit ihren 16 Jahren zum ersten Mal wählen.

Am Wahltag fällt die Anspannung des Wahlkampfes ab

Zur Galerie Alle Parteien haben sich zum Ende des Abends getroffen – um das Ende des Wahlkampfes zu feiern und um zu beobachten, wie sie abgeschnitten haben.

Die SPD setzt darauf, dass ein prognostizierter Bundes-Aufwärtstrend auch in Neustadt durchschlägt, die CDU hofft, dass es eine Personenwahl war. Die Grünen wollen anknüpfen an 2011, als sie drei Sitze mehr hatten als momentan. „Das war der Fukushima-Effekt“, sagt Jasmina Cortese. Sie wäre aber auch einfach nur mit mehr als den derzeitigen vier Sitzen im Stadtrat zufrieden. In der FDP-Runde sitzen viele junge Männer. „Überwiegend erst zu Jahresbeginn eingetreten. Die ziehen noch andere Wähler an“, ist sich Arne Wortubez sicher. Bei der UWG gehen die Meinungen auseinander. Willi Ostermann möchte „Vier plus x“ Sitze, sein Vorsitzender Günther Hahn ist vollmundiger und hofft auf eine Verdoppelung.

Während die Wahlpartys in Schwung kommen, wird in den Wahllokalen gezählt. Dass sich nicht alle Hoffnungen auf mehr Sitze erfüllen werden, liegt auf der Hand. Allen Feiernden auf den Wahlpartys ist gemein, dass sie sich in Geduld fassen müssen. Auf eine lange Nacht haben sie sich ohnehin eingestellt.

Von Beate Ney-Janßen