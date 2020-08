Neustadt

Bei Maggie Rusyniak und ihrem Kindermodegeschäft Klamotte gibt es Veränderungen: Vom 1. September an will die junge Frau ihre Kunden auf mehr Fläche und in noch zentralerer Lage direkt an der Marktstraße 14 empfangen. Sie übernimmt das vakante Ladengeschäft, in dem zuvor das Schuhhaus Rose beherbergt war. Seit September 2016 gibt es ihr Kindermodegeschäft an der Windmühlenstrasse 6 in Neustadt. Darin will sie nun einen Schnäppchenmarkt betreiben.

Bislang gibt es im Laden an der Windmühlenstraße es eine bunte Auswahl: Gummistiefel, T-Shirts, gemusterte Stoffe und eine Menge mehr an Kinderbekleidung gehören dort zum Angebot. Dazwischen finden die Erwachsenen Kunden Geschenkartikel für die Kleinen und auch einiges Spielzeug. Damit sich die junge Zielgruppe nicht langweilt, während die Geldgeber shoppen, gibt es eine Spielecke samt Tipi. Das soll auch zukünftig so bleiben. „Ich lege großen Wert auf Qualität. Meine Ware beschaffe ich in Europa und achte besonders auf schadstofffreie Mode“, sagt Rusyniak. Bevorzugt kaufe sie deswegen im skandinavischen Raum ein.

Anzeige

Maggie Rusyniak hat viel zu tun. Dieser Tage richtet sie ihr neues Ladengeschäft an der Marktstraße ein. Quelle: Mirko Bartels

Weitere HAZ+ Artikel

Zukünftig auch große Größen

Am neuen Standort will Rusyniak ihr Konzept weiterführen. „Natürlich gibt es auch ein paar Veränderungen“, sagt sie. Schließlich vergrößere sich die Verkaufsfläche auf rund 170 Quadratmeter. „Das ist doppelt soviel wie im alten Geschäft“, sagt sie. Umstandsmode möchte Rusyniak zukünftig trotzdem nicht mehr anbieten. „Dafür kommt schicke Mode für junge und junggebliebene Frauen“, sagt die Inhaberin. Ihr Sortiment startet bei den Kleinsten, reiche derzeit von Größe 50 bis 176 und damit von der Geburt bis ungefähr zum 15. Lebensjahr – je nach Hersteller. „Zukünftig gibt es dann auch Mode bis Größe XXL in der Klamotte“, sagt sie. Unterstützung bekommt sie außerdem bald von einer Auszubildenden.

Der Umzug ist ein guter Schritt findet auch Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. „Frau Rusyniak hat beweisen, dass ihr Konzept aufgeht. Das Geschäft ist eine Bereicherung für die Innenstadt. Ich freue mich darüber dass sie ihre Verkaufsfläche noch erweitert.“

Schnäppchen an der Windmühlenstraße

Das Ladengeschäft in der Windmühlenstraße betreibt Rusyniak weiter. Dort möchte sie einen Schnäppchenmarkt etablieren und sogenannte Überbestände an den Kunden bringen. Bei der Qualität soll es aber keine Abstriche geben. Die gelernte Handelsassistentin nutzt seit Ausbruch der Corona Pandemie verstärkt auch soziale Medien, um auf die Klamotte aufmerksam zu machen und ihre Waren zusätzlich online zu vertreiben. „Das ist Alles schon eine Menge Arbeit in diesem Jahr. Deswegen freue ich mich um so mehr, wenn es klappt“, sagt die Geschäftsfrau bevor sie wieder auf die Leiter steigt.

Von Mirko Bartels