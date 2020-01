Neustadt

Bei der Stadtverwaltung Neustadt gelten in den nächsten Wochen einige Einschränkungen. Die Elterngeldstelle bietet ab Montag, 13. Januar, für zwei Wochen keine regulären Öffnungszeiten an. In Notfällen können Termine unter Telefon (05032) 84-295 vereinbart werden.

Wegen der Erhöhung der Wohngeldleistungen müssten alle über den Jahreswechsel laufenden Bewilligungen neu beschieden werden, erläutert Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Die betroffenen Wohngeldbezieher erhielten noch im Januar schriftliche Änderungsbescheide. Für Neuanträge könnten Formulare an der Anmeldung des Fachdienstes Soziales abgeholt werden. Sie stehen auch im Formularcenter der städtischen Internetseite zum Download bereit.

Zulassungsstelle öffnet nur noch vormittags

Wegen eines Engpasses beim Personal muss die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle am Schützenplatz für die nächsten vier Wochen ihre Öffnungszeiten verkürzen. Sie öffnet von Montag, 13. Januar, bis Freitag, 7. Februar, nur noch vormittags. Die Zeiten sind dann montags, dienstags und donnerstags, 8 bis 13.30 Uhr, mittwochs und freitags, 8 bis 12 Uhr.

Von Kathrin Götze