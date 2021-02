Suttorf

Eigentlich wollte Landwirt Hendrik Lübbert dieser Tage seine Erdbeeren angießen. Doch das muss wegen des starken Frosts vorerst ausfallen. Grundsätzlich aber bereitet der Landwirt die Erdbeerensaison schon im Winter vor. Um die Erntezeit zu verlängern, hat der Suttorfer bereits vor vier Jahren damit begonnen, die Früchte in der kalten Jahreszeit unter langen Folientunneln anzubauen.

In drei der Tunnel gedeihen die Erdbeeren leicht erhöht auf Erdhügeln. Diese Methode verspricht den frühesten Ertrag, weil der Boden Wärme speichert und das Binnenklima das Pflanzenwachstum fördert. „2020 startete unsere Ernte am 20. April“, berichtet Lübbert. Nun hat er im Januar noch zwei weitere Folientunnel aufgestellt. In denen sprießen die Pflanzen auf sogenannten Stellagen in Brusthöhe. „Das Ernten geht damit doppelt so schnell – im Vergleich zum Bücken oder Hocken auf dem Feld“, erklärt der Fachmann.

Zur Galerie Wer auf die passende Witterung angewiesen ist, wie Erdbeeranbauer Hendrik Lübbert, muss flexibel sein. Statt Substrat anzugießen ist jetzt erst einmal Schnee schippen angesagt.

Lübbert kann mithilfe des Anbaus im Folientunnel die Ernte verfrühen – und im Freiland eine späte Sorte durch Vliesabdeckung verspäten. Den klassischen Anbau unter freiem Himmel gibt es natürlich weiterhin. Leichte Frostnächte machten den Pflanzen im Tunnel übrigens nichts aus, betont er. Jetzt freut sich der Landwirt über den Schnee, der die Freilanderdbeerpflanzen abdeckt: „Da Schnee isoliert, sind sie unter der weißen Decke vor dem tödlichem Frost geschützt.“

Von Patricia Chadde