Neustadt

Gute Nachricht für Kulturinteressierte: Für viele Konzerte der Reihe „Kultur im Schloss“ gibt es ab Januar 2021 Ersatztermine. Die bereits gekauften Karten behalten bis dahin ihre Gültigkeit, können auf Wunsch aber auch erstattet oder in Gutscheine gewandelt werden, teilt das Team Kultur der Region Hannover mit.

Für den Atelierspaziergang, der wegen der Auflagen rund um das Coronavirus entfallen muss, bieten die Künstler einen virtuellen Besuch an: Ab Mitte Mai werden peu à peu Arbeiten im Internet unter www.atelierspaziergang-region-hannover.de päsentiert. Entfallen muss das Konzert von Loli Molina (14. Juli). Das Programm der Akkordeonale (23. April) wird erst 2022 nachgeholt. Für die Akkordeonale 2021 steht noch kein Termin fest.

Die Termine 2021

Die Reihe „Kultur im Schloss“ startet 2021 mit dem Salon Herbert Royal am 14. und 15. Januar. Weiter geht es am 26. Februar mit der Gruppe Spark. Den März gestalten die Bands Irish Spring (15. März) und Black Heritage (19. März). Das TrioS plant seinen Auftritt für den 11. April. Im Rahmen der A-cappella-Woche treten am 29. April die Ringmaster auf. Für Mai planen die Veranstalter mit dem Trio Tokunbo (7. Mai) und den Sängerinnen des norddeutschen Duos Joco (21. Mai). Im Juni treten das Golnar & Mahan Trio (11. Juni), das in Hannover ansässige Orchester musica assoluta (13. Juni) und das Ensemble Conic Rose feat. Uli Beckerhoff (18. Juni) auf. Den Nachholmarathon beendet das Veronika Harcsa & Bálint Gyémánt Quartett am 8. Oktober.

Der Shop im Schloss Landestrost und das Archiv der Region Hannover öffnen am Montag, 4. Mai, wieder für das Publikum. Für Besucher des Archivs ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon (0511) 616-26420 erforderlich.

Von Mirko Bartels