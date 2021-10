Mardorf

Den ganzen Tag im Wald verbringen, klettern, forschen und spielen. Kein Strom, kein fließendes Wasser und gebastelt wird mit dem Material, dass der Wald liefert. In Neustadts erstem Waldkindergarten in Mardorf ist all das seit einer Woche Realität. Am Ende der Alten Lindenstraße, ein paar Hundert Meter Schotterweg in den Wald hinein gelegen, befindet sich die kleine Jurte.

Einen Wegweiser dorthin gibt es noch nicht, doch im Ort viele Menschen bereits mitbekommen, dass dort etwas Neues entstanden ist, im Wald. „Ich mal es Ihnen auf“, sagt die Kassiererin im kleinen Supermarkt und zeichnet eine Route auf, die wie eine Schatzkarte zu dem neuen Kindergarten führt.

Waldstück musste vorbereitet werden

„Vor zwei Wochen haben wir die Jurte aufgestellt“, erzählt einer der jungen Väter stolz. Gemeinsam mit anderen Eltern bearbeiten sie am Montagmorgen ein paar Wurzeln mit der Axt, um natürliche Stolperfallen zu vermeiden. Noch gibt es einiges zu tun. Das kleine Waldstück wird vorbereitet, gesammeltes Unterholz zu einer Grenze aufgetürmt, Brennholz gelagert. Neugierig und dick eingepackt in warme Wintersachen verfolgen einige Kinder die Arbeit – andere toben im Wald, spielen in der Jurte oder haben sich etwas abseits zum Schnitzen zurückgezogen.

Die Jurte ist das Herzstück des Waldkindergartens. Auf Holzpflöcken gebaut hat sie kein gegossenes Fundament. Dafür aber eine dicke Dämmschicht aus echter brauner Schafswolle im Inneren. Die und der Holzofen sorgen dafür, dass es sich drinnen unglaublich muckelig und wohlig anfühlt. Gleich beim ersten Betreten möchte man sich eine Decke nehmen und ein Buch und überwintern – als erwachsener Besucher zumindest.

„Im Wald sind wir nur zu Besuch. Wir leben mit der Natur und können jederzeit alles wieder so verlassen, wie wir es vorgefunden haben“, erklärt Alexander Prochorow, Vater und Mitglied im aktuellen Vorstand. Ein Grund ist auch, dass sich das gepachtete Waldstück in einem Landschaftsschutzgebiet befindet. Der Kindergarten hat eine besondere Erlaubnis von der Region Hannover.

Große Unterschiede zu konventionellem Kindergarten

Etwa ein Jahr hat der erste Vorstand der Elterninitiative gebraucht, um alle bürokratischen und logistischen Hürden für das Projekt zu bewältigen. „Jetzt haben wir die Betriebserlaubnis, die Bauabnahme ist erfolgt und auch der Ofen wurde für tauglich befunden“, erzählt Simon Masche, Vater und Mitglied im aktuellen Vorstand. Das Elternpaar, das das Projekt begonnen hatte, ist inzwischen nach Mexiko ausgewandert – beginnt bereits ein neues Abenteuer.

Für die zwölf Kinder die seit einer Woche im Waldkindergarten betreut werden, hat ebenfalls eine spannende Zeit begonnen. Die Unterschiede zu einem konventionellen Kindergarten sind groß. Fließend Wasser und Strom gibt es nicht. Naturnaher Minimalismus ist den Eltern wichtig. „Wir brauchen kein fertiges Puppenhaus, wenn es Bäume gibt und eine Matschküche“, sagt Prochorow. Die wichtigsten Einrichtungen sind natürlich auch im Waldkindergarten alle vorhanden, nur eben anders als gewohnt. Als Toilette dient ein kleines Holzhäuschen. Diese bewährte Art des Bio-WC nennt sich Trockentrenntoilette. Sie kommt ohne Chemie aus.

„Ich war auf der Suche nach einer Kita die zu uns passt, als ich von der Initiative in der Zeitung gelesen habe“, berichtet Mutter Birgit Pape, wie sie zum Waldkindergarten fand. Pape lebt selbst in Neustadt, die Extratour nimmt sie in Kauf. „Es war nie mein Traum so weit zu fahren. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist mein Kind gut aufgehoben, dann ist es eben so“, sagt sie. Die Beweggründe der Eltern, den Waldkindergarten zu bevorzugen, decken sich in vielen Punkten. „Wir wollten ein Konzept, das bedürfnisorientiert arbeitet“, erzählt Pape.

Der Mardorfer Waldkindergarten folgt dabei nicht einem der bekannten alternativpädagogischen Ansätze. „Es ist eher ein Best-of“, sagt Leiterin Antonina Masche. „Bedürfnisorientiert“ bedeutet unter anderem, dass die Kinder jederzeit selbst entscheiden können, ob und wie sie drinnen oder draußen spielen wollen. „Die Kinder können sich selber sehr gut einschätzen. Sie wissen, ob sie buddeln, klettern oder sich zurückziehen wollen“, erklärt Erzieherin Maren Langer. Gemeinsam mit Britta Meynerts bilden die drei das pädagogische Team.

Langer hat bereits in einem Waldkindergarten in Rehburg-Loccum gearbeitet. Ihre Erfahrung beschreibt sie als nachhaltig positiv. „Für mich als Erzieherin ist es wesentlich angenehmer, weil die Kinder beschäftigt sind, ausgeglichen und weil sie Platz haben“, sagt Langer.

Nähe zur Freien Schule Mardorf

Eine wichtige Rolle spielt für einige auch die Nähe zur 2019 gegründeten Freien Schule Mardorf. Die befindet sich in direkter Nähe. Wenn es zu ungemütlich wird oder man turnen möchte, kann der Kindergarten deren Räume nutzen. Manche Waldkindergartenkinder haben auch ältere Geschwister dort. „Die Konzepte entfernen sich eben von der staatlichen Schule, wo Kinder häufig ungesehen sind“, erzählt Vater Philipp Meyer. Seine Kinder gingen bis zum Umzug nach Mardorf in einen Waldorf-Kindergarten in Hannover. Die Neugründung zeigt, dass alternative Betreuungs- und Schulkonzepte auch in Hannovers Umland immer stärker nachgefragt sind. Dass sich die Freie Schule in Mardorf in den ersten Jahren gut etabliert hat zeigt auch, das es funktionieren kann.

Interessierte Eltern können sich per E-Mail an naturverbunden-ev@web.de über den Waldkindergarten informieren. Aktuell sind noch drei Plätze frei. Die Betreuungszeiten sind von etwa 7.45 bis 13.45 Uhr. Der Vereinsbeitrag beträgt ab 60 Euro im Jahr.

