Eilvese

Am Wochenende, 30. August und 1. September, soll sich in Eilvese alles um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Der Verein Bürger für Eilvese plant ein Aktionswochenende mit Mitmach- und Informationsangeboten. Los geht es Freitagabend, 19 Uhr, am Gemeindehaus Eilvese, mit einer BatNight –einer Fledermausnacht. Gemeinsam mit Vertretern des Naturschutzbunds ( Nabu) können die Teilnehmer den Fledermäusen einen Besuch abstatten. Die Teilnahme am Ausflug zu den Nachttieren kostet für Erwachsene 3 Euro.

Buntes Programm am Wochenende

„Gemeinsam mit Vereinen, Institutionen und Unternehmen haben wir ein vielseitiges Programm geplant“, sagt Vorstandsmitglied Peter Duensing. Der Informationsaustausch und die Möglichkeit, vieles selber zu machen, stehen ganz oben auf der Agenda für die drei Tage. Das Angebot reicht vom Kräuter sammeln (Start Sonnabend, 10 Uhr, am Gemeindehaus) über einen Workshop zur Käseherstellung, ab 13 Uhr im Schützenhaus, bis zum Umwelt-Kino, ab 20.30 Uhr in der Auferstehungskirche.

Mitbring-Brunch: Selbst gemachtes Essen teilen

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit einem Freiluft-Gottesdienst auf dem Festplatz Unter den Eichen. Dann setzen sich ab 12 Uhr die Besucher zum „Grünen Mitbring-Brunch der Bürger“ zusammen. „ Getränke und Speisen haben wir vorgesehen, aber jeder darf eine Kleinigkeit mitbringen, die er gerne teilen mag", sagt Duensing. Zur besseren Planung bitten die Veranstalter dafür um ein Anmeldung auf der Internet-Seite www.eilvese-nachhaltig.de. Das Bühnen-, Vortrags- und Infoprogramm beginnt ab 13 Uhr auf dem Festplatz und ab 14 Uhr im Schützenheim. Bis etwa 16.30 Uhr haben die Besucher am Sonntag auch die Möglichkeit, über die Straßennamen im neuen Baugebiet Im Dalle mitzubestimmen und eine Eilveser Dorfpflanze zu wählen. Die Eilveser wollen künftig jedes Jahr eine neue Pflanze wählen, die sie dann organisiert bestellen und alle in ihren Garten pflanzen. So soll das Dorf immer bienenfreundlicher werden.

Weitere Informationen zu Programm und eventuellen Kosten für die Seminare und Workshops gibt es im Internet unter www.eilvese-nachhaltig.de.

Von Mirko Bartels