Großen Appetit haben die Besucher beim ersten Otternhagener Kartoffelfest mitgebracht. Rund um die Knolle gab es allerlei an den Ständen auf dem Gelände der Waldbühne zu testen und zu probieren. Dazu gehörten Puffer mit Apfelmus oder Quark und der beliebte Salat, angemacht mit Mayo und Gewürzen. Hier durfte selbstverständlich das stilechte Würstchen auf dem (Papp-)Teller nicht fehlen. Besucher, denen der schnöde Erdapfel nicht schmeckt, konnten auf das hausgemachte Chili ausweichen. Bei den jungen Besuchern stand, wie immer, die frittierte Variante der Pomme de Terre in der Variante Rot-Weiß hoch im Kurs.

Kartoffel bietet Alternative zum Kürbisfest

„Im letzten Jahr hatten wir ein Kürbisfest, dieses Mal sollte es etwas anderes werden“, sagt Organisatorin Angelika Fischer. Zwölf Stände gab es für die Besucher zu erkunden. Die Auswahl reichte von den Gerichten rund um den Erdapfel bis zu Handarbeiten, speziellen Chilli-Gewürzkreationen und lokalem Honig.

Zu einem Fest rund um die Kartoffel hatten die Waldbühne Otternhagen und weitere örtliche Vereine eingeladen. Quelle: Mirko Bartels

Keine Kartoffeln aus Otternhagen beim Fest

Was fehlte, waren Grundbirnen aus Otternhagen. „Hier gibt es gar keine Kartoffelbauern mehr“, hieß es von einem der Tische. Dort hatten sich ehemalige Landwirte aus dem Ort zusammengefunden. Aktuell werde die Knolle nicht angebaut. Ohnehin sei 2019 in der Region kein besonders gutes Kartoffeljahr. „Was wir im Garten hatten, kann man höchstens am Sonntag als Pellkartoffeln auf den Tisch bringen“, berichtet eine Frauen. Die richtig großen Kartoffeln würde sie zukaufen.

