Neustadt

Seit 2015 plant der Fußballverein FC Wacker einen Umzug, weg von der Jahnstraße. Viel wurde bereits diskutiert – in der Politik, in der Verwaltung – welches Gelände für den Verein infrage kommt. Konkrete Ergebnisse gibt es allerdings weiter keine, das Thema liegt vielmehr auf Eis. Die letzten Gespräche haben Politiker und Vereinsfunktionäre vor rund zwei Jahren geführt. Nun hat sich die FDP des Themas angenommen und einen entsprechenden Antrag an Bürgermeister und Rat adressiert. Man wolle die Stadtverwaltung zeitnah mit der Planung für einen Umzug von Wacker beauftragen, schreiben die Liberalen. Deren Neustädter Vorsitzender, Arne Wotrubez, ist als stellvertretender Vorsitzender auch bei Wacker aktiv.

Das Ziel könnte nahe der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Neustadt liegen, erklärt Wotrubez den Vorschlag der FDP. Als diese das Thema jüngst auf die Tagesordnung des Rats setzte, meldeten die Grünen allerdings weiteren Beratungsbedarf an. Die FDP will ihre Vorschläge nun noch einmal nachbessern. „Wir werden zeitnah mit den Grünen das Gespräch suchen“, sagt Wotrubez.

Bedarf wächst

Pläne für einen Ortswechsel gibt es seit 2015. Bereits damals hatte man mit einem Umzug in die Nähe der KGS-Sportanlage geliebäugelt und mögliche Synergien durch eine gemeinsame Nutzung für Schul- und Fußballbetrieb gesehen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Allerdings sind die Bedarfe größer geworden: „Wir haben 2015 auch den Jugendförderverein Neustädter Land gegründet. Der leistungsorientierte Verein braucht ebenfalls Raum“, sagt Wotrubez.

Im Jugendförderverein Neustädter Land (JFV) lassen der FC Wacker Neustadt, die SG Mardorf-Schneeren, der TSV Mühlenfeld und der STK Eilvese ihren Fußballnachwuchs unter einem Banner antreten. Wenn es um den genauen Platz für das neue Domizil geht, sei man indes offen. „Standorte in der Verlängerung der Straße Großer Weg oder eine Anlage entlang der L 191 wären denkbar“, sagt Wotrubez. Er wünsche sich „in dieser Sache ein bisschen Schwung und Tempo von der Verwaltung“. Der Stadt gehört ein großer Teil des Wacker-Geländes. Der Mietvertrag für die Jahnstraße wird seit 2018 nur noch jahresweise verlängert.

Das neue Domizil des FC Wacker Neustadt könnte in der Verlängerung der Leinstraße oder der Straße Großer Weg entstehen. Quelle: Mirko Bartels

Gewerbegebiet wird hier schwierig

Die frei werdenden Flächen – insgesamt etwa 50.000 Quadratmeter, 21.000 gehören der Stadt – könnten anschließend zur Ansiedlung von Gewerbe vermarktet werden, so der Plan in der Rathaus-Schublade. Wirtschaftsförderer Uwe Hemens hat das Gelände auch durchaus noch auf dem Zettel, wenn es um die Erweiterung von Gewerbeflächen im Stadtgebiet geht. „Allerdings gibt es Areale, deren Erschließung leichter ist“, sagt er. Das unterstreicht Stadtsprecherin Nadine Schley. „Wir haben vor einiger Zeit eine grundsätzliche Abfrage bei den Besitzern gestartet“, sagt sie. Wegen der kleinteiligen Flächen und weil von einigen Eigentümern keine Verkaufsbereitschaft signalisiert wurde, würde eine Vermarktung extrem schwierig werden.

Für Wotrubez muss ein neues Domizil des FC Wacker nicht zwingend nur dem Fußball gewidmet sein: „Über die Kooperation mit einem Verein, der ebenfalls einen Standort sucht, könnte man auf jeden Fall reden“, sagt er. Gerade die Nähe zum Balneon biete da Möglichkeiten.