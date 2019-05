Sie ist eine kleine Frau, aber eine der Größten in der CDU: Die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer war am Freitagnachmittag in der Innenstadt zu Gast. Gemeinsam mit Lechner, Kuban und Hoppenstadt unterstützte sie ihren Kollegen Stefan Porscha im Wahlkampf.