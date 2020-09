Fahrradaktionstag in Neustadts Innenstadt

Neustadt

Rauf aufs Rad und ab in die Stadt: Am Freitag, 18. September, veranstaltet die Stadt Neustadt erstmals den Fahrradaktionstag „Fahr Rad, Neustadt!“. In der Neustädter Innenstadt dreht sich dann von 9 bis 17 Uhr alles ums Fahrrad. Mittelstraße, Windmühlenstraße und die angrenzenden Stichstraßen werden während dieser Zeit für den motorisierten Fahrzeugverkehr gesperrt und verwandeln sich in einen „Informationsmarkt der Möglichkeiten“ rund ums Fahrrad.

Fahrradfachhändler aus dem Neustädter Land präsentieren Fahrradmodelle und laden zur Probefahrt ein. Die Polizei Neustadt bietet Fahrradcodierungen und einen Fahrradübungsparcours an, beim ADFC kann Lastenrad „Hannah“ ausprobiert werden. „Reparieren statt Wegwerfen“ zeigt die Fahrrad-AG der KGS, die Reparaturhelfer des Freiwilligenzentrums Neustadt sind dabei, am Regiobus-Fahrradanhänger kann das richtige Beladen geübt werden, und die Stadt informiert über ihr Radverkehrskonzept. „Wir haben viele kleine und größere Projekte in der Pipeline und freuen uns auf weitere Anregungen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst zu dem, was die Stadt in Sachen Zweirad plant.

Neustadt als Teil der Europäischen Mobilitätswoche

Der Fahrradaktionstag „Fahr Rad, Neustadt!“ ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche, die Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit bietet, Bürgern die Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näherzubringen. Beim Fahrradaktionstag in Neustadt müssen Besucher analog zur Regelung auf dem Wochenmarkt einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Von Beate Ney-Janßen