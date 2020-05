Neustadt

Die Deutsche Bahn bedauert die Umstände, die mit der bevorstehenden Modernisierung des Aufzugs im Bahnhof einhergehen. Während der Arbeiten von Juli bis Dezember werden die Gleise 2 und 3 nicht barrierefrei erreichbar sein. „Es ist uns bewusst, dass die Situation für alle schwierig wird“, erklärt eine Bahnsprecherin mit Blick auf den Ärger, den das Bauvorhaben bei Behindertenvertretern im Neustädter Integrationsausschuss ausgelöst hatte. Wie auch die Stadtverwaltung hatten sie kurzfristig davon erfahren.

Die Behindertenvertreter kritisierten besonders die Dauer der Bauzeit. Sie monieren aber auch die angebotene Ausweichlösung: Fahrgäste, die nicht zu Fuß zum Gleis kommen, können im Vorfeld per Hotline eine Umleitung der Züge auf Gleis 1 beantragen, oder mit dem Bus nach Poggenhagen ausweichen. „Eine andere Lösung ist leider nicht möglich“, so die Sprecherin der Bahn. Sie verweist eingeschränkte Kunden auf die Mobilitäts-Service-Zentrale des Unternehmens unter (0180) 651251. Die Umleitung in Neustadt kann bei der 3-S-Zentrale unter Telefon (0511) 2861055 beantragt werden.

Anzeige

Info-Säule abgebaut – kein direkter Draht zu Mitarbeitern

Eine Notrufsäule, über die Bahnkunden direkten Draht zu einem Mitarbeiter bekommen konnten, gibt es auf dem Bahnhof in Neustadt nicht mehr. Sie wurde nach Auskunft der Bahn bereits 2017 abgebaut. „Die Anzahl der wirklichen Notrufe war nicht gegeben. Es handelte sich um reine Fehlnutzung, Testanrufe und Informationsanfragen“, so die Bahnsprecherin.

Weitere HAZ+ Artikel

Seniorenbeirat fordert Sonderbus

Der Seniorenbeirat der Stadt Neustadt hat sich dem Ärger der Behindertenvertreter angeschlossen. „Auch Senioren fällt es schwer, Treppen zu steigen“, schreibt die Vorsitzende Margret Fiene. Sie begrüßt den Umbau des Fahrstuhles und nennt es selbstverständlich, dass es im Umfeld zu Unannehmlichkeiten kommen wird. „Aber um all den Menschen zu ermöglichen, weiterhin den Zug zu benutzen, benötigt man nur etwas Fantasie: Zum Beispiel einen Sonderbus, der so geplant wird, dass es möglich ist, den Zug nach Hannover am Bahnhof Poggenhagen zu erreichen. Das würde mit Sicherheit vielen helfen“, schreibt Fiene. Derzeit bedient die Buslinie 820 die Strecke Neustadt ZOB – Poggenhagen Bahnhof, der Takt ist weitgehend auf die Züge abgestimmt.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers