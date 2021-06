Neustadt

Bereits eine Stunde vor der Öffnung hatten sich zahlreiche Kunden am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Sozialen Kaufhauses im Gewerbegebiet-Ost versammelt. Seit Januar hatten Kunden und Mitarbeiter auf die Eröffnung gewartet, die pandemiebedingt verschoben worden war. „Jetzt vor dem Start, wir noch schnell die Winterware gegen sommerliche Kleidung getauscht“, berichtet Fairkauf-Sprecher Daniel Riese. Die Filiale in Neustadt ist die nunmehr siebte in der Region. Außerhalb von Hannover gab es Niederlassungen des Sozialen Kaufhauses bisher nur in Laatzen und Langenhagen.

Spenden werden auch abgeholt

Haben hinter den Kulissen maßgeblich am Konzept für das Soziale Kaufhaus in Neustadt mitgearbeitet: Fairkauf Geschäftsführer Klaus Hibbe (Mitte), Agnes Wörner (Stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Hannover-Land und Carolin Brücke, Teamleiterin beim Jobcenter in Neustadt. Quelle: Mario Moers

Das Prinzip ist einfach. Privatleute und Unternehmen können ab sofort ihre gebrauchten, gut erhaltenen Gegenstände, Möbel, Spielzeug und Kleidung auf Spendenbasis in der Fairkauf-Filiale abgeben. Das ist täglich während der Öffnungszeiten möglich. Vor Ort stehen Transportmöglichkeiten bereit, falls Gegenstände schwer oder sperrig sind. Große Möbel oder andere schwer anzuliefernde Dinge werden nach einer Terminvereinbarung per Telefon von den Mitarbeitern abgeholt. Die Telefonnummer ist (05 11) 3 57 65 90. In Neustadt ist künftig ein Fairkauf LKW stationiert.

Chance für Arbeitslose

Susann Brosch kam zur Fairkauf Eröffnung gleich mit einer ganzen Ladung gebrauchter Dinge, die sie an das Soziale Kaufhaus spenden will. Quelle: Mario Moers

„Wir freuen uns mega, dass eine Filiale in Neustadt eröffnen kann. Das sichert uns wichtige Arbeitsgelegenheiten“, begrüsst Carolin Brückner, Teamleiterin des hiesigen Jobcenters, den Neuzugang im Gewerbegebiet. Das Jobcenter ist maßgeblich an der Vermittlung und Begleitung der Mitarbeiter beteiligt. Insgesamt sind das 25. Neben sechs Festangestellen, sind dort alles Personen beschäftigt, die lange Zeit arbeitslos waren – „arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte“, so die Definition des Sozialgesetzbuchs. Solche Qualifizierungsstellen für Langzeitarbeitslose werden in Neustadt gerade dringend benötigt. Denn am 30. Juni schließt die Volkshochschule Hannover-Land ihr Möbellager hinter dem Bahnhof. Dort waren zuletzt 12 solcher vom Jobcenter geförderter Stellen angesiedelt. Weitere 8 Stellen fielen mit der Aufgabe einer Grünpflege-Maßnahme der VHS bereits im Oktober weg. „Aktuell lässt sich der Bedarf in Neustadt pandemiebedingt nur schwer abschätzen“, berichtet Brückner. Sie geht nicht davon aus, dass ein akuter Mangel besteht. Man habe aber bereits Gespräche mit der Stadt geführt, um auch im Bereich der Grünpflege wieder Plätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen.

Eine zweite Chance

Eindrücke von der Eröffnung der Fairkauf-Filiale in Neustadt. Mehr als hundert Kunden kamen gleich in den ersten Stunden. Quelle: Mario Moers

Mit viel Hoffnung und guter Laune beginnt am Montag Nicole Milewski ihr vierwöchiges Fairkauf-Praktikum. Die 50-Jährige ist Rechtsanwaltsgehilfin. 2006 erlitt die dreifache Mutter einen Schlaganfall. Körperliche und psychische Nachwirkungen warfen sie daraufhin aus der beruflichen Bahn. „Das hier ist für mich die Möglichkeit zu probieren, welche Belastung ich schaffe“, erzählt sie. „Vielleicht kann ich nochmal loslegen, ich arbeite schließlich gerne mit Menschen“, sagt Milewski. Auf der Fläche begrüsst sie ihre Ansprechpartnerin im Jobcenter persönlich. Maximal fünf Jahre fördert das Jobcenter Qualifizierungsstellen für Langzeitarbeitslose. Danach sollen Sie im besten Fall fähig sein, eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen.

Eindrücke von der Eröffnung der Fairkauf-Filiale in Neustadt. Über hundert Kunden kamen gleich in den ersten Stunden. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers