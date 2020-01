Neustadt

Voll bis in die letzten Winkel war der neue Weltladen an der Leinstraße 28 bei seiner Eröffnung am Freitagmorgen. Die Fairtrade-Bewegung, die eine Gruppe christlicher Pioniere vor bald 30 Jahren in Gang setzte, stößt inzwischen auf großes Interesse in der Stadtgesellschaft. Im Rat zeichnet sich schließlich auch eine breite Mehrheit für den Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) ab, dass sich Neustadt auf den Weg machen soll, eine Fairtrade-Stadt zu werden.

Almosen behalten – gerechte Preise zahlen

Erfreut begrüßte Claus Crone vom Trägerverein Asseitun die zahlreichen Gäste beim Eröffnungsfest und erinnerte an die Anfangszeit. „Wenn ihr uns gerechte Preise zahlt, könnt ihr eure Almosen behalten“ ist ein Ausspruch des brasilianischen Bischofs Don Helder Caldera, an dem sich die Bewegung orientiert. Auch eine Gruppe von Schülern, Lehrern und Müttern gegen den Krieg habe zu den Keimzellen des Ladens gehört, der einmal unter dem früher üblichen Namen Dritte-Welt-Laden startete, dann lange Zeit Eine-Welt-Laden hieß.

Daniel und Karin Lübbert, das Lübbert-Duo, spielen zur Eröffnung. Quelle: Kathrin Götze

Er musste sein langjähriges Domizil an der Mittelstraße zum Jahresende räumen, weil das Haus verkauft wurde. Man sei froh, nun mehr Platz auch für Veranstaltungen zu haben, sagte Crone. An das Geschäft mit seinen Nebenräumen grenzt in Richtung der Einfahrt zum Mühlenhof sogar eine Terrasse – Maren Pauselius-Gallon vom Betreiberverein sagte, man werde sehen, ob man sie trotz des Verkehrslärms vor der Tür nutzen könne.

Fairtrade-Stadt: der Weg ist das Ziel

Hauptthema war die Debatte um die Fairtrade-Stadt. „Das wird ein Prozess“, sagt Pauselius-Gallon. „Wenn die Stadt sich auf den Weg macht, muss sie eine Steuerungsgruppe einrichten, Werbung machen, informieren und Unternehmen finden, die das unterstützen, die Fairtrade-Produkte nutzen und handeln.“ Die Zertifizierung gelte jeweils für zwei Jahre, dann werde geprüft, ob die Stadt auf dem Weg vorangekommen ist. Garbsen ist bereits seit 2014 Fairtrade-Stadt.

Neben Lebensmitteln und Kosmetik sind im Weltladen auch Geschenkartikel erhältlich. Quelle: Kathrin Götze

Schülergenossenschaft freut sich auf Aufbruch

Auch die Schülergenossenschaft, die am Gymnasium in den Pausen Fairtrade-Waren handelt, hat sich für den Aufbruch ausgesprochen: „Der Weg zur Fairtrade-Town könnte für Neustadt ein Startschuss für mehr faires und nachhaltiges Engagement sein, und irgendwann würde Neustadt als Fairtrade-Town Vorbild für andere Kommunen und deren Einwohner sein“, schreibt Anna Stute für die Mitglieder.

Große Mehrheit im Rat zeichnet sich ab

Willi Ostermann (UWG), der als stellvertretender Bürgermeister die Grüße der Stadt überbrachte und kurz darauf für den Vorstand der Altrewa-Bürgerstiftung noch eine Spende für die Kücheneinrichtung überreichte, hat das Thema in die politische Diskussion eingebracht und den Vorstoß auch mit den Partnern in der Mehrheitsgruppe im Rat, CDU und Grüne/Linke, gemeinsam beantragt. „Eine gute Sache“, findet auch CDU-Sprecher Sebastian Lechner.

SPD-Fraktionssprecher Harald Baumann kündigte an, auch seine Fraktion werde das Vorhaben unterstützen. Und auch Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) steht der Anregung positiv gegenüber, wie er am Freitag sagte. „Ich halte dies für eine zeitgemäße Entwicklung, der Antrag ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Herbst. Die Verwaltung werde nun prüfen, wie und in welchem Umfang das Vorhaben unterstützt und umgesetzt werden könne. Die Entscheidung fällt der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 6. Februar, ab 18 Uhr im Verwaltungssitz, Nienburger Straße 31.

