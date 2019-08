Familien-Flohmarkt lockt mit Angeboten

Neustadt

Der beliebte Familien-Flohmarkt öffnet am Sonntag, 1. September. Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Neustadt ist wieder der Veranstalter des schon traditionellen Flohmarktes auf dem Famila-Gelände. Am Sonntag können zahlreiche Kostbarkeiten für schmales Geld erworben werden. Die privaten Aussteller haben ihre Schätze aus Kellern und Dachböden sowie Gärten und Garagen mitgebracht, damit sie einen neuen Besitzer finden.

Feuerwehr-Förderverein bietet Rahmenprogramm

Der Feuerwehrverein bietet nebenher ein kleines Rahmenprogramm für die Besucher: Kinder können mit der Kübelspritze ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Technik-Begeisterte dürfen eines der modernsten Fahrzeuge der Feuerwehr-Flotte unter die Lupe nehmen. Für Genießer ist Gegrilltes sowie Kuchen und Kaffee im Angebot.

Aufbau schon am Vorabend möglich

Verkäufer können bereits am Vorabend ab 22 Uhr aufbauen, wobei zu beachten ist, dass der Parkplatz nicht bewacht wird und keine Reservierungen für den Folgetag vorgenommen werden können. Die Standgebühr beläuft sich auf 3 Euro pro 0,6 Quadratmeter Verkaufsfläche, was etwa 9 Euro für einen handelsüblichen Tapeziertisch bedeutet. Der Erlös geht wie immer an die Ortsfeuerwehr Neustadt, ein Teil an eine weitere gemeinnützige Organisation. Wer die Spende erhält, wird noch bekannt gegeben.

Familien-Flohmarkt ohne gewerbliche Anbieter

Da es sich um einen Familien-Flohmarkt handelt, sind gewerbliche Verkäufer nicht erwünscht. Ebenso ist das Anbieten von Genussmitteln, Tieren, Waffen, NS-, pornografischen und gewaltverherrlichenden Artikeln strengstens verboten.

Der Flohmarkt beginnt am Sonntag, 1. September, um 10 Uhr. Der Abbau ist ab 15 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist der Famila-Parkplatz, Justus-von-Liebig-Straße im Gewerbegebiet Ost in Neustadt. Parkmöglichkeiten gibt es rund um das Gelände zum Beispiel auf dem Obi-Parkplatz an der Gerhard-Mercator-Straße, etwa vier Geh-Minuten entfernt.

Von Susann Brosch