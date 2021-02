Neustadt

Können Sie sich vorstellen, ab heute 40 Tage lang auf Süßigkeiten, das Smartphone oder Onlineshoppen zu verzichten? Zum Auftakt der christlichen Fastenzeit, die offiziell am Aschermittwoch, 17. März, beginnt, stellen sich auch Christen in Neustadt diese Frage. Weil Menschen angesichts des Lockdowns bereits viele Einschränkungen machen müssen, erscheint die Tradition freilich in einem anderen Licht. Wir haben bei den Pastoren der beiden größten christlichen Konfessionen nachgefragt, wie das eigentlich zusammenpasst: Corona und die Fastenzeit.

„Ich verzichte auf Druckerpapier“: Pastor Martin Tigges von der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul. Quelle: privat

Verzicht als Chance

Martin Tigges, Pastor der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul, fastet, indem er auf Papier verzichtet. Er versuche möglichst wenig zu drucken und zu kopieren. Fasten also als Ansporn zu einem nachhaltigeren Leben, statt asketischem Verzicht? Für Tigges ist das nur eine Möglichkeit zu einem ganz persönlichen Umgang mit der Fastenzeit. Tigges rät, die Einschränkungen der Pandemie in diesen Tagen als Chance für eine tiefere Auseinandersetzung mit den eigenen Gewohnheiten zu nutzen. „Viele Versuchungen, die sonst stets auf uns lauern, gibt es gerade nicht. Wir können jetzt überlegen, worauf wir häufig reingefallen sind, was wird auch nach der Pandemie lieber auslassen wollen“, sagt er. Für Tigges ist die Fastenzeit deshalb eine gute Gelegenheit, sich den Verzicht, der einem sogar gut tut, bewusst zu machen.

Pastor Thier fastet Süßes

Sebastian Thier, Pastor im evangelischen Kirchenkreis Wunstorf-Neustadt, wird auf Süßigkeiten verzichten – so wie es parallel wohl viele Christen versuchen. Mit dem Ritual, von Aschermittwoch bis Ostern auf eine selbst gewählte Sache zu verzichten, ist er aufgewachsen. „Ich stamme aus einem Pastorenhaushalt, mein Vater hat meistens Rotwein gefastet“, erzählt er. Auch in der Neustädter Kerngemeinde gäbe es noch viele Menschen, die an der Passionszeit teilnehmen, berichtet er.

Will auf Süßigkeiten verzichten: Pastor Sebastian Thier vom evangelischen Kirchenkreis Wunstorf-Neustadt zeigt den Fastenkalender der Aktion "7 Wochen ohne". Quelle: privat

Weil Martin Luther die strengen Fastenregeln der römischen-katholischen Kirche ablehnte, war die Fastenzeit unter Protestanten historisch weniger verbreitet. Seit den Neunzigerjahren organisieren die Evangelischen Kirchen in Deutschland allerdings die Aktion „7 Wochen ohne“, quasi eine moderne Form der Fastenzeit. Ein Fastenkalender der Aktion hängt auch bei Pastor Thier an der Wand. Das diesjährige Motto „Spielraum“, bezieht sich unmittelbar auf die Pandemie. Er enthält unter anderem Denkanstöße über den gesellschaftlichen Umgang mit Einschränkungen und Blockaden. „Corona hat uns mit einer neuen Bescheidenheit konfrontiert, die uns zeigt, welche Dinge uns alles geschenkt sind“, sagt Thier. Die Fastenzeit könne ein Anstoß sein, die „kleinen Süchte des Alltags“ aufzuspüren.

Als Belohnung winkt die gute Erfahrung, sich von diesen Dingen auch verabschieden zu können. Und natürlich auch die Schokolade am Osterfest.

Von Mario Moers