Neustadt Neustadt Gastkinder aus Weißrussland entfliehen der Strahlenbelastung Ihre Heimatstadt leidet bis heute unter den Folgen der Atomkatastrophe von Tschernobyl. 23 Kinder und Mütter aus Weißrussland sind diesen Sommer in Neustadt zu Gast.

23 Kinder, Jugendliche und Mütter aus Weißrussland kommen am Donnerstag in Basse an. Einen Monat dauert der Aufenthalt in den Gastfamilien. Quelle: Mario Moers