Ferienpass: Kinder lernen Graffitikunst in Metel

Die Künstlerin Kerstin Faust aus Metel macht schon lange beim Neustädter Ferienpass mit. Seit vielen Jahren lernen Kinder in ihrem Gartenatelier die Kunst der Graffiti kennen. Dabei geht es um spielerisches Lernen – und ein Stück Normalität.

Vor 15 Jahren hat Faust ihr Gartenatelier am Rande des Wochenendgebiets südlich von Metel gegründet. Während auf den Feldern die Sommerhitze steht, bieten die Bäume in ihrem Garten der Begegnung kühlen Schatten. Neun Kinder von sieben bis zwölf Jahren toben sich dort an zwei Tagen künstlerisch aus.

Lässig: Wayne Katzenberger (11) gibt dem Kunstwerk, das die Gruppe gemeinsam erstellt hat, den letzten Schliff. Quelle: Alexander Plöger

Ein gemeinsames Kunstwerk

Am ersten Tag des Workshops steht zunächst etwas Theorie auf dem Plan der Nachwuchskünstler. „Graffiti ist eine Kunst, die man lernen muss“, sagt Faust. Auf kleinen Leinwänden üben die Kinder zunächst, wie sie ihren Namen in typischer Graffitischrift buchstabieren können. Auch die richtige Handhabung der Sprühdosen will gelernt sein. Am nächsten Tag setzen sie die neuen Fertigkeiten auf der großen Leinwand um. Zuvor haben sich alle auf ein gemeinsames Thema geeinigt: Die Wahl fiel auf Bananen und Äpfel. Mit Schablonen und der Unterstützung Fausts machen sich die Kinder an die Arbeit – nacheinander, damit sie ausreichend Abstand halten können. Masken brauchen sie ohnehin, wenn sie mit der Sprühfarbe arbeiten. Dem elfjährigen Wayne Katzenberger gefällt das Sprayen. „Ich könnte das den ganzen Tag machen“, schwärmt er.

Spielerisch lernen trotz Corona

Die Künstlerin lädt regelmäßig zu verschiedenen Workshops ein. Sie ist auch an Schulen aktiv und bearbeitet dort mit den Schülern Themen wie Rassismus. In ihrer Kunst befasst sie sich ebenfalls mit den Themen Natur und Gesellschaft. Beim Ferienpassprogramm ist Faust schon seit so vielen Jahren dabei, dass sie sich nicht mehr an den Beginn erinnern kann. „Die Arbeit mit Kindern ist mir ans Herz gewachsen“, sagt sie. In ihren Workshops möchte sie das Naturbewusstsein und die Kreativität ihrer Teilnehmer fördern. Dabei sollen Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Gerade jetzt, in der Corona-Zeit, sei das umso wichtiger. „Die Kinder sollen einen möglichst normalen Sommer erleben können“, sagt Faust. Nicht wenige andere Veranstaltungen des Ferienpasses mussten coronabedingt ausfallen.

