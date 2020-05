Festnetz und Internet fallen in Eilvese tagelang aus

Eilvese

Schlechte Karten für die Heimarbeit: Seit Tagen müssen zahlreiche Eilveser auf Festnetz-Telefon und Internet verzichten. Bereits seit Freitag, 1. Mai, sind an zahlreichen Straßen der Ortschaft die Anschlüsse gestört, wie HAZ-Leser Rainer Kaetz berichtet. „Wir haben Ersatzangebote bekommen, aber noch keine Angabe, wie lange das noch dauert“, sagt Kaetz.

Fehlersuche dauert lange

Laut Telekom-Sprecherin Michaela Weidenbrück ist ein Kabelschaden die Ursache: Am Hagener Berg sei Wasser in ein Hauptkabel eingedrungen. „Um den Fehler zu lokalisieren, mussten die Leitungen durchgemessen und der Störungsort gefunden werden“, sagt Weidenbrück. „Für die Instandsetzung des Kabels sind Tiefbauarbeiten notwendig, mit denen wir am 4. Mai angefangen haben.“ Das Messergebnis sei nicht eindeutig gewesen, deshalb habe man mehrere Gruben ausheben müssen. Das habe die Tiefbauarbeiten verzögert. Sie gehe davon aus, dass am Mittwochnachmittag wieder alles funktioniere.

Von Kathrin Götze