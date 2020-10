Schneeren

Im Pflegeheim am Heuberg hat am Dienstag gegen 20.45 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, stellte der Einsatzleiter fest, dass in einem Zimmer eine Jacke aus ungeklärten Gründen Feuer gefangen hatte. Doch noch ehe die Einsatzkräfte vor Ort waren, hatte der Bewohner das Kleidungsstück in der Dusche gelöscht. Er zog sich dabei leichte Verbrennungen und eine Rauchvergiftung zu.

Zur seiner Versorgung wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt nachgefordert. Die Feuerwehr Mardorf belüftete das Gebäude und entrauchte das Badezimmer. Unter Leitung von Ortsbrandmeister Peer-Hendrik Wesemann waren die Ortsfeuerwehren Schneeren und Mardorf mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Von Mario Moers