Der Tag nach dem Großbrand in Schneeren: Am Sonnabend zeigte sich das ganze Ausmaß des verheerenden Feuers in einem Gebäudekomplex an der Schneerener Straße. Die Flammen haben alles in Schutt und Asche gelegt, sogar das Nahwärmenetz in Schneeren wurde beschädigt. „Mehrere Häuser können deshalb nicht mit Wärme versorgt werden“, sagt der Sprecher der Feuerwehr Neustadt, Tobias Haltenhof.

Der Brand war am Freitag gegen 14 Uhr ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Menschen im Gasthaus San Stefan. Beide wurden verletzt: Eine Person erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die andere Person hatte ebenfalls giftigen Qualm eingeatmet und wurde ambulant ärztlich versorgt. Um wen es sich bei den Verletzten handelt, darüber gibt die Feuerwehr keine Auskunft.

Das Traditionslokal in Schneeren gibt es nicht mehr. Quelle: Tunnat

Der ganze Gebäudekomplex wurde durch die Flammen zerstört – neben dem Traditionslokal und einem Friseurladen auch ein Geschäft für Treppenlifte. Die Feuerwehr war die ganze Nacht und auch am Sonnabend noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

206 Feuerwehrleute im Einsatz

Einige Mauern, die stehen geblieben waren, drohten einzustürzen und wurden mit Unterstützung des THW aus Gründen der Gefahrenabwehr eingerissen. Die Feuerwehren aus Schneeren, Mardorf, Neustadt, Eilvese, Nöpke, Borstel, Nienburg, Wunstorf und Mariensee waren mit insgesamt 43 Fahrzeugen und 206 Kräften im Einsatz.

Bei dem Feuer wurden auch Leitungen des Schneerener Nahwärmenetzes, das an eine Biogasanlage angeschlossen ist, beschädigt. Mehrere Häuser können deshalb nicht mit Wärme versorgt werden. Die Anzahl der betroffenen Haushalte ist nicht bekannt. Unterdessen wird fieberhaft daran gearbeitet, den Schaden zu beheben. Es finden Tiefbauarbeiten statt, um den abgebrannten Gebäudekomplex abzukoppeln, damit das Wärmenetz wieder störungsfrei in Betrieb gehen kann.

Wie es zu dem verheerenden Feuer am Freitag kommen konnte, steht bislang nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Angaben eines Behördensprechers könnten Experten des Zentralen Kriminaldienstes in Hannover am Montag den Einsatzort untersuchen. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.

Von Britta Mahrholz