Scharrel/Neustadt

Sein Hobby brachte Erfinder Matthias Müller auf eine neue Geschäftsidee – die er sofort in die Tat umgesetzt hat. Ein Fieberthermometer für Heuballen müsste es geben, überlegte er beim Heumachen. Und gab das Produkt bei seinem Unternehmen Müller Industrie-Elektronik GmbH in die Fertigung.

Steht das Gras auf den Wiesen hoch, werden Matthias Müller und Jürgen Homann aktiv. Dann treffen sich die beiden Männer aus Scharrel mit ihren historischen Treckern auf der Wiese, mähen das Gras, wenden das Heu und pressen es schließlich zu Ballen. Ein Hobby, an dem sie gemeinsam Spaß haben. Und das Heu benötigen sie schließlich für ihre Pferde und Ponys.

Vier, fünf Fälle von Selbstentzündung in der Umgebung

„Darüber kommt man dann schon ins Sinnieren“, sagt Müller. In ihrem Fall sinnierten sie über Heuballen, die sich selbst entzünden. Müller erinnert sich spontan an vier, fünf Fälle in der näheren Umgebung aus den vergangenen Jahren. Immer als Folge von Restfeuchte in den Ballen, verbunden mit sommerlichen Temperaturen. Das müsse man doch irgendwie verhindern können, war die Überlegung.

Müller fackelte nicht lange und entwickelte ein Thermometer, mit dem die Kerntemperatur in den großen Ballen gemessen werden kann. Mehr als 65 Grad Celsius, sagt er, dürften dort nicht angezeigt werden. Was dann? Dann gelte es schnell zu handeln, sagt Homann: Die Ballen müssten sofort aus Scheune oder Unterstand geholt, beziehungsweise auf dem Feld auseinander gerollt werden. An das Heu müsse von allen Seiten so viel Luft wie möglich kommen. So lasse sich mancher Brand verhindern.

Vollkommen unbedenklich: An einem kühlen Regentag beträgt die Kerntemperatur in einem der Heuballen lediglich 17,9 Grad Celsius. Erst ab 65 Grad wird es kritisch. Quelle: Beate Ney-Janßen

Auf dem Markt ist das Sicherheitswerkzeug mit dem Namen MKTS-EL erst seit einigen Tagen. In unterschiedlichen Längen bis zu zwei Metern. Der Prototyp, mit dem Müller und Homann im eigenen Unterstand hantieren, hat nur knapp einen Meter Länge. Angepasst an ihre kleinen Ballen für den Eigenbedarf.

Auch für Silos, Straßenbau und Deponien geeignet

Landwirten, aber auch Bauindustrie und Abfallwirtschaft könne er das Thermometer in nahezu beliebigen Längen anfertigen, sagt Müller. Denn das „Fiebermessen“ beim Heu sei nicht das einzige Einsatzgebiet. Entzündeten sich nicht auch Deponien spontan? Müsse nicht in Silos und Erntemieten auf die Temperatur geachtet werden? Auch im Straßenbau sei es schließlich wichtig, die Temperatur der Asphaltmasse zu kennen.

Müller und Homann bleiben unterdessen beim Stechen in ihre Heuballen. Dort duftet es auch wesentlich besser als am heißen Asphalt. Bislang sind sie glücklich drumherum gekommen, in Windeseile alles aus ihrem Unterstand räumen zu müssen. Gut gewappnet sind sie aber auf jeden Fall.

Von Beate Ney-Janßen