Filmclub Neustadt zeigt zur fairen Woche „Hinterm Deich wird alles gut“

Neutadt

Der Filmclub Neustadt zeigt in Kooperation mit der Gemeinwohl-Ökonomie Neustadt und dem Weltladen Dienstag, 14. September ab 19.30 Uhr den Dokumentarfilm „Hinterm Deich wird alles gut“ im Leinepark-Kino, Suttorfer Straße 8. Das Regieteam Gabriele Kob und Hanno Hart erzählen, warum gerade drei Dörfer aus der Küstenregion von Nordfriesland zu den ersten in Deutschland gehören, die nach den Grundregeln der „Gemeinwohl-Ökonomie“ wirtschaften wollen. Eine Teilerklärung liefern die Filmschaffenden gleich am Anfang ihres Streifens: Zwei Kinder spielen auf einer Schaukel, die mitten im Hochwasser steht.

Im Anschluss folgt die Diskussion

Der Film sucht Antworten heißt es von den Organisatoren: Kann Gemeinwohl-Ökonomie eine Lösung für Klimawandel und die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft sein? Eine Einführung gibt Günther Baumert, norddeutscher GWÖ-Koordinator. Im Anschluss des Films soll noch Zeit für eine Diskussion sein.

Der Einlass ist weiterhin nur nach Voranmeldung möglich. Karten können bis zum Vorstellungstag um 12 Uhr im Internet auf www.cinema-neustadt.de oder unter Telefon (01522) 5705556 reserviert werden.

Von Mirko Bartels