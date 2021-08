Wunstorf/Neustadt/Garbsen

Spezialisten des Technischen Hilfswerks (THW) aus dem Ortsverband Wunstorf sind am Freitag aus einem erneuten Einsatz in Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Die neun Helfer waren für eine Woche im Landkreis Ahrweiler stationiert. Einsatzort aber war der Nürburgring.

Auf der Rennstrecke steht das größte Zeltlager für Helfer in der Krisenregion. Bis zu 6000 Einsatzkräfte von Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei, Rettungsorganisationen und THW sind dort in Spitzenzeiten untergebracht. Die THW-Spezialisten aus Wunstorf, Garbsen und Neustadt hatten die Aufgabe, für mehr als 100 Zelte sowie Versorgungseinrichtungen ein Stromnetz aufzubauen.

Strom für Handys, Licht und Heizung

An der Rennstrecke Nürburgring wächst das größte Zeltlager für Helfer in der Krisenregion Rheinland-Pfalz/Nordrhein-Westfalen. Quelle: THW

Die sogenannte Fachgruppe Elektroversorgung setzt sich aus beruflich besonders qualifizierten Experten zusammen, die fachlich in der Lage sind, Stromversorgungsnetze in Einsätzen aufzubauen. Zur Ausstattung gehören neben großen Mengen an Kabeln und Verteilern auch mobile dieselbetriebene Aggregate, mit denen autark an jedem Ort große Mengen Strom produziert werden können. Daneben werden von THW-Helfern aus ganz Norddeutschland am Nürburgring eine Wasserversorgung, Zeltheizungen, Bekleidungs- und Verpflegungsstationen sowie Werkstätten für Geräte und Fahrzeuge betrieben.

Der Einsatz wird noch Monate dauern

„Die Wiederherstellung der Strom-, Gas-, Wasser- und Straßennetze in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird noch Monate andauern“, schreibt Pressesprecher Cedrik Schlag. Weil das THW die gesamte Bandbreite der Hilfsangebote abdeckt, werden die Helfer nicht zum letzten Mal im Krisengebiet gewesen sein. Seit der Unwetterkatastrophe Mitte Juli waren jetzt mehr 9500 THW-Einsatzkräfte, in der Spitze täglich bis zu 4000 aus 615 Ortsverbänden, im Einsatz. In der vergangenen Woche sei die Gesamteinsatzdauer von einer Million Stunden erreicht worden. Der schwere und lange Einsatz entwickele sich zur Herausforderung nicht nur für die Helfer, „sondern auch für die Familien, Freunde und Arbeitgeber“, schreibt Schlag.

Von Markus Holz