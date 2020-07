Neustadt

Superstars der Popszene sind am 1. August zu Gast in Amedorf bei Neustadt – zumindest cineastisch: Am Franzsee ist das solarbetriebene Cinema del Sol am 1. August zu Gast, im Gepäck ist der 2018 erschienene Film „Bohemian Rhapsody“, eine Hommage an die Band Queen. Bei sehr schlechtem Wetter fällt die Vorstellung aus.

Das Team des Cinema del Sol kommt mit seinen beiden Solarfahrradanhängern zum Naturbad Franzsee in Amedorf, Am Franzsee 1. Das Gelände mit dem idyllisch gelegenen See wird zwar einen harten Kontrast zu den Filmszenen abgeben. Aber die Anlage bietet alles für einen entspannten Kinoabend. Die Leinwand wird zwischen die hohen Bäume gespannt. Und dann kann mit reiner Sonnenenergie das Open-Air-Kino starten. Mit einbrechender Dunkelheit werden die Solar-Akkus zeigen, was in ihnen steckt. Einlass ist ab 20.30 Uhr, der Film beginnt um 21.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anzeige

Kinovergnügen nur mit Anmeldung

Eine Anmeldung zu diesem besonderen Kinoabend ist ab 18. Juli nur über das Anmeldeformular auf der Homepage www.franzseebad.de möglich und nötig. Die Plätze sind begrenzt und werden nach der Reihenfolge der Buchungen vergeben. Zum Einlass muss die Buchungsbestätigung mitgebracht werden. Sie ist die Kinokarte. Die Sitzplätze werden zugewiesen. Wer hat, bringt selbst einen bequemen Stuhl, ein Sitzkissen oder eine Decke mit. Der Verein hat nur eine begrenzte Stückzahl an Sitzgelegenheiten.

Weitere HAZ+ Artikel

Das geht am Franzsee in Neustadt-Amedorf besonders gut: Entspannen und Erfrischendes genießen. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

„Wir möchten, dass alle gesund bleiben“

Um einen coronagerechten Ablauf sicher zu stellen, wird das Publikum gebeten, sich auf dem Weg zum Sitzplatz mit Getränken und Snacks zu versorgen. Popcorn wird frisch zubereitet. In der Pause kann die Sanitärabteilung aufgesucht und Nachschub für den zweiten Teil des Films geholt werden. Besucher werden gebeten, die Hygiene- und Abstands-Anweisungen des Veranstalters einzuhalten. „Wir möchten, dass alle gesund bleiben“, schreibt die Franzsee-Initiative.

Zwei Golden Globes und vier Oscars

Nach einem kurzen, filmischen Vorprogramm rund um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie zeigt das Cinema del Sol dann den 135-Minuten-Film „Bohemian Rhapsody“. Er soll in der Vergangenheit das Kunststück fertig gebracht haben, aus Menschen, die noch nie Berührungspunkte mit der Band hatten, Queen-Fans zu machen. Bei den Golden Globe Awards 2019 erhielten „Bohemian Rhapsody“ den Preis als bestes Filmdrama und Rami Malek den als bester Hauptdarsteller. Im gleichen Jahr wurde der Film mit vier Oscars ausgezeichnet. Mit einem Einspielergebnis von 903,7 Millionen Dollar weltweit soll das Werk die finanziell bisher erfolgreichste Filmbiografie sein.

Queen wurde 1970 von Freddie Mercury ( Rami Malek) und seinen Bandmitgliedern Brian May ( Gwilym Lee), Roger Taylor ( Ben Hardy) und John Deacon ( Joseph Mazzello) gegründet. Der Film geht auf die Gründungszeit und auf den schnellen Erfolg ein. Er zeigt aber auch den Blick hinter die Fassade: Freddie Mercury kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Spannend wird es, als Mercury die Band verlässt, eine Solokarriere startet und erkennen muss, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er an Aids erkrankt ist, trommelt er seine Band noch einmal zusammen. Beim Live-Aid-Konzert, dem Höhepunkt des Streifens, legen die vier Musiker einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hin.

Die Franzsee-Initiative bereitet ihren Gästen alles vor für einen entspannten Filmabend im besonderen Ambiente am See. Besucher dürfen mit einer Spende dazu beitragen, dass das Naturbad finanziell einigermaßen schadlos durch diesen schwierigen Sommer kommt.

Das ist das Cinema del Sol

Das solarbetriebene Wanderkino Cinema del Sol besteht aus zwei Fahrradanhängern, die mit je einem Fotovoltaikmodul bestückt sind. Quelle: privat

Das Cinema del Sol ist ein Projekt des Wissenschaftsladen Hannover. Förderer sind die Sparkasse Hannover und der enercity-Fonds proklima. Ermöglicht wurde es durch die Förderung der Region Hannover. Es besteht aus zwei Fahrradanhängern, die mit je einem Fotovoltaikmodul bestückt sind. Im Inneren der Anhänger sind Regler, Wechselrichter und ein Akku untergebracht, um den Sonnenstrom vor der Vorstellung sammeln zu können. Jeder Anhänger bringt genug Energie für fast zweieinhalb Stunden Kinovergnügen mit. Bei längeren Filmen wird der Akku in der Pause gewechselt.

Von Markus Holz