Rotenburg/Neustadt

Bei ersten Fahrversuchen mit einem Motorrad ist eine 55-jährige Frau in Rotenburg tödlich verunglückt. Die Frau, die aus Neustadt am Rübenberge stammt, habe sich auf ein Motorrad gesetzt, am Gashebel gedreht und sei gegen zwei Bäume gefahren, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Trotz Helm verletzte die Frau sich stark am Kopf und starb im Krankenhaus. Sie hatte keinen Führerschein für das Motorrad.

Von RND/dpa