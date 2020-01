Freibad, Leinepark, Feuerwehr: Ortsrat Neustadt will über Nachnutzung diskutieren

Neustadt

In Neustadt hat sich in den vergangenen Jahren viel getan – und weitere Veränderungen stehen noch an: Die Neubauten für das Rathaus, Büros und Handel am Bahnhof zeichnen sich ab, der Bau des neuen Feuerwehrzentrums an der Nienburger Straße läuft. Zum Veranstaltungszentrum Leinepark an der Suttorfer Straße gibt es eher Abriss- als Sanierungspläne.

„Das Balneon und das neue Feuerwehrzentrum sind tolle Entwicklungen für Neustadt. Nun wollen wir aber auch eine Debatte darüber beginnen, wie die Flächen nachgenutzt werden können“, sagt Ortsbürgermeister Johannes-Jürgen Laub ( CDU). Gemeinsam mit dem Ortsrat fordert er zum Haushalt 2020 entsprechende Konzepte ein.

Gute Ideen kommen von den Bürgern

„Etliche gute Ideen haben Bürger bereits bei mir vorgetragen“, sagt Laub. „Vorschläge für die einzelnen Immobilien gebe es immer wieder. Oft seien es beiläufige Gespräche, bei denen interessante Möglichkeiten zutage treten. „Vorstellbar ist aus meiner Sicht vieles. Neben einer wirtschaftlichen Entwicklung brauchen wir für die Innenstadt eine große Veranstaltungsstätte, einen Versammlungsort für Vereine und die unterschiedlichsten Formen von Wohnraum“, sagt Laub. Für ihn seien die frei werdenden beziehungsweise bereits freien Flächen und die Bedarfe von großer Bedeutung für die Ortschaft Neustadt. „Deshalb möchte ich den Diskurs zu diesen Themen jetzt befeuern.“ Der Ortsbürgermeister ist sich sicher, dass die Nachnutzung der genannten Flächen wieder eine Bereicherung für Neustadt sein wird.

Freibad und Veranstaltungszentrum im Fokus

Gerade das Veranstaltungszentrum an der Suttorfer Straße mit dem angrenzenden Freibadgelände steht dabei im Fokus: Die Stadt hatte sich ihr Freizeitzentrum 1971 gegönnt. Es war Ersatz für die baufällige Bürgerhalle an selber Stelle. Vielfältige Nutzungen waren vorgesehen: Ballsaal, Sitzungssaal des Rates, Kino, Veranstaltungsräume mit unterschiedlichen Größen und Zuschnitten sowie eine recht große Küche mit Gastronomie. Doch weder Kino noch Gastronomie konnten sich langfristig etablieren. Die Küche galt als technisch überaltert und störanfällig und war bereits vor dem Einzug der Stadtbibliothek in den ehemaligen Bürgersaal nicht mehr funktionstüchtig.

Aus seiner Sicht sei es sehr gut, dass auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ideen entwickelt hat, sagt Laub. Er habe daher ein Gespräch zwischen dem Ortsrat und dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Uwe Hemens, vereinbart. Der hatte vor einiger Zeit schon angeregt, dass an der Stelle des alten Feuerwehrgerätehauses ein guter Platz für ein Hotel sein könnte. Auch bei der Stadtverwaltung sind nach Auskunft von Sprecherin Nadine Schley erste Ideen in Arbeit. Aber spruchreife Konzepte könne man noch nicht zur Diskussion stellen.

Ihre Meinung ist gefragt

Was fehlt Ihrer Meinung nach in der Stadt und sollte an der Suttorfer Straße oder der Lindenstraße untergebracht werden? Haben Sie Ideen, wie einzelne der genannten Grundstücke Ihrer Meinung nach nachgenutzt werden sollten? Diskutieren Sie gern mit, schreiben Sie eine E-Mail an neustadt@haz.de, rufen Sie uns an unter Telefon (05032) 964315 oder kommentieren Sie unseren Beitrag bei Facebook. Wir sind gespannt, was Ihnen einfällt.

