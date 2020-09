Freikirchliche Gemeinde Neustadt professionalisiert ihre Kita-Trägerschaft 

Neustadt

Sie bilden eine wichtige Stütze im frühkindlichen Bildungssystem der Stadt. Nun haben die Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde ihre Kita-Verwaltung auf professionelle Füße gestellt – fast 30 Jahre nach Eröffnung ihrer ersten Kindertagesstätte im Neustädter Land haben sie dazu die „ LebensTRaum gGmbH“ gegründet. „Es ist schon eine ganze Weile eigentlich zu viel Arbeit, um sie rein ehrenamtlich zu erledigen“, sagt Hans-Jürgen Kretz, der die Entwicklung von Beginn an begleitet hat.

Hans-Jürgen Kretz ist Geschäftsführer

Nun ist er Geschäftsführer der frisch gegründeten gemeinnützigen GmbH (gGmbH), die er gemeinsam mit Mitarbeiterin Claudia Dallwitz betreiben will. „ch habe zunächst eine halbe Stelle, wir müssen sehen, ob das ausreicht“, sagt Kretz, der bis 2017 die Leine-Schule leitete und seitdem im Ruhestand ist. Drei Einrichtungen mit 225 Kindern in elf Gruppen, 50 Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeiter gilt es zu verwalten. „Mit der veränderten Organisationsform müssen wir jetzt einiges anders und zusätzlich machen“, sagt Kretz.

Anzeige

So wird etwa eine Bilanz statt der zuvor üblichen Einnahmen- und Ausgaben-Rechnung fällig. Auch die Gründung selbst habe deutlich mehr bürokratischen Aufwand gefordert als er vermutet hatte, sagt Kretz. „Wir hatten schon befürchtet, wir müssten die Gründung auf den 1. Januar verschieben, aber das hätte nicht zum Kita-Jahr gepasst.“ Denn dieses beginnt ja immer am 1. August.

Weitere HAZ+ Artikel

Abenteuerland setzte 1991 den Startschuss

1991 begann alles mit der Eröffnung des Kindergartens Abenteuerland auf dem Gemeindegrundstück an der Nienburger Straße. Den hatte die Gemeinde in Eigenregie errichtet. Weil schon damals Kindergartenplätze im Neustädter Land knapp waren, seien Rat und Verwaltung froh gewesen, dass die damals noch recht kleine Gemeinde diese sozial-diakonische Aufgabe übernehmen wollte. 50 Kinder wurden damals in zwei Gruppen von vier Mitarbeiterinnen betreut. 2016 feierte die Kita das erste Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen.

Kinder aus dem „Abenteuerland werben 2016 für die 25-Jahr-Feier. Quelle: Privat (Archiv)

2002 folgte der zweite Streich: Mit dem wachsenden Wohngebiet Auenland musste die Stadt auch das Angebot an Kinderbetreuung ausbauen. Sie fragte bei der Gemeinde an, mit der sie bereits gute Erfahrungen gemacht hatte. „Aus anfänglicher Skepsis erwuchs die Überzeugung, dass die Gemeinde im Kita-Bereich noch mehr herausgefordert sein könnte“, berichtet Kretz. Im August 2003 eröffnete das „Regenbogenland“ in freikirchlicher Trägerschaft, Am Kuhlager, wird 2007 um etliche neue Räume erweitert.

Das Regenbogenland wird 2007 erweitert (von links): Maxime (4), Maik (3) und Litessa (3) spielen auf dem Spielplatz vor den neuen Räumen am Kuhlager. Quelle: Carola Faber (Archiv)

Auch „kooperativer Hort“ liegt in Händen der Gemeinde

Auch für das Modellprojekt „Kooperativer Hort“ in der Michael-Ende-Schule braucht die Stadt 2017 wieder einen Partner. Auf eine erneute Anfrage habe die Gemeinde „mutig“ zugesagt, so berichtet es Kretz heute. Damit war Kita Auenland in der benachbarten ehemaligen Förderschule Ahnsförth geboren. Doch das Modell hat Anfangsschwierigkeiten; insbesondere mit dem verbindlichen Nachmittagsunterricht an zwei Tagen der Woche sind viele Eltern nicht zufrieden. Sie wären lieber beim herkömmlichen Hort geblieben, dem das Kind auch mal fernbleiben dürfe, so ist Kretz’ Eindruck. Wie es nach Ablauf der zwei Pilotjahre in der Schule weitergehen soll, muss noch entschieden werden.

Stadt will mehr Kitas an freie Träger abgeben

21 Kindertagesstätten in Neustadt werden von freien Trägern betrieben, 14 von der Stadt selbst. Etliche Ratspolitiker würden gern auch weitere Kindertagesstätten aus der eigenen Trägerschaft an andere Organisationen geben, versprechen sich davon Kostenersparnis. Doch auf eine Nachfrage hat sich keiner der zahlreichen Träger im Neustädter Land bereit gefunden, eine davon zu übernehmen wie der Erste Stadtrat Maic Schillack dem Rat kürzlich berichtet.

Von Kathrin Götze