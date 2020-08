Mariensee

Zunächst wird geübt: Der Verein Friedensglocke möchte den Friedensgedanken mittels Volksdiplomatie in die Welt tragen. 80 Jahre nach Kriegsende, so die Idee von Pfarrer Helmut Kautz und seinen Mitstreitern, soll eine aus Kriegsschrott gegossene Friedensglocke per Pferdetreck nach Jerusalem transportiert werden. Bis dahin wird auf kürzeren Strecke trainiert und um Mitstreiter geworben.

Das macht Kautz zu beinahe jeder Tages- und Nachtzeit. Am Mittwoch um 7 Uhr sitzen die Teilnehmer des aktuellen Friedensglocken-Pferdetrecks in Mariensee, und Kautz berichtet von den Plänen. Währenddessen wird neben den Stallungen des Klosters das Frühstück vorbereitet. Die Temperatur ist mild, die Sonne scheint, und was gerade besonders dringend erwartet wird, ist Kaffee. Brot, Mettwurst und andere Nahrungsmittel stehen schon bereit.

Viola Köhler aus Rathenow (von links), die Brandenburgerin Jana Schleif und Regine Stephan aus Rathenow stärken sich im Schatten der Marienseer Klosterstallungen für die nächste Etappe des Friedenstrecks. Quelle: Patricia Chadde

Auch früherer Offizier geht mit auf Friedenstour

„Unsere Nordtour ist gut angelaufen“, berichtet Kautz. Als Nächstes geht es Richtung Basse. Wie genau, das kundschaftet Friedbert Enders aus. Er war früher Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR, später der Bundeswehr und ist inzwischen pensioniert. Er sondiert die Wegstrecke nach Garbsen, die die Gruppe mit Pferd, Kutsche und Auto im Laufe des Tages zurücklegen will. Von Hamburg aus kommend ist das Ziel Marienfließ in Brandenburg, denn dort hat Kautz seine neue Heimat gefunden und plant eine Klostergründung.

Pferde weiden im Klostergarten

Da es mit dem Kaffee noch dauert, geht es erst mal los, um nach den Pferden zu sehen. „ Matthias Funke ist unser Pferdechef“, erklärt Kautz. „Jedes Pferd hat sein eigenes Paddock, sonst gibt es Stress“, berichtet dieser. Aber die Tiere scheinen es im Klostergarten sehr schön zu finden und weiden gemütlich das Gras vor der Kulisse der gelben Klostermauern ab. Optisch geht der Gesamteindruck in Richtung Westernfilm, aber die Friedenskämpfer sind tolerant. „In Hamburg ist jemand mit dem Skateboard neben uns her gefahren“, berichtet Kautz. Er finde das Verkehrsmittel perfekt für die großstädtische Treckbegleitung.

Route führt über Feldwege und Landstraßen

Vom Kloster Mariensee, wo die Gruppe eine erholsame Nacht verbrachte, geht es auf Feldwegen und Landstraßen weiter Richtung Garbsen. Scharnhorst, Otternhagen und Osterwald zählt Enders als weitere Etappen auf. Auf dem Stelinger Pferdehof Less ist das nächste Nachtlager geplant. Wohin der Friedenstreck am Freitag ziehen wird, steht noch nicht fest. Das ist die nächste Aufgabe für den Offizier. „Fertig“, sagt Hartmut Carmienke und reicht die Kanne mit frischem Kaffee herüber. Nach wenigen Schlucken sind die Treckies bereit zum Aufbruch und ihre Jagd nach dem Frieden. Wer sich informieren möchte: Mitglieder, Sinn und gefahrene Kilometer werden regelmäßig aktualisiert und stehen auf www.friedenstreck.de.

