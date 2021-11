Neustadt

Zu einer Gedenkfeier für Kinder, die im vergangenen halben Jahr im Klinikum Neustadt tot geboren wurden, sind deren Eltern für Sonnabend, 20. November, auf den Friedhof an der Lindenstraße 44 eingeladen.

„Aus Datenschutzgründen dürfen wir die Eltern nicht direkt informieren“ sagt Friedhofsverwalter Dietmar Mus. Daher kündige er die Trauerfeier öffentlich an. Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, wird die Asche aller Kinder, die im Krankenhaus nicht lebend zur Welt gekommen sind, nahe einem Gedenkstein auf dem Friedhof beigesetzt, an dem Engelsflügel in den Himmel ragen.

„Sternenkinder“ ist die poetische Bezeichnung für Totgeburten. Der Name soll ausdrücken, dass die „Sternenkinder“ den Himmel beziehungsweise die Sterne erreicht haben, bevor sie das Licht der Welt erblicken konnten. Die Begräbnisstätte soll für ihre Eltern ein Ort zum Trauern sein. Die Verbundenheit mit der Stätte ist groß. Engelsfiguren, ewige Leuchten und andere Erinnerungsstücke am Fuß des Steins zeugen davon.

Die Trauerfeier am 20. November beginnt um 13 Uhr mit einer Andacht in der Friedhofskapelle und endet mit der Bestattung der Urne. Mitwirken werden Pastorin Anna Wißmann, Diakon Claus Crone, Organist Wolfgang Schröder, Kerstin Lange und Dr. Hubert Sommer vom Klinikum, Gisela Rahlfs vom Ambulanten Hospizdienst Dasein sowie Rainer Stimpfig und Dietmar Mus vom Friedhofsteam.

Von Beate Ney-Janßen