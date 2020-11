Neustadt

Ein Netzwerk funktioniert nur so gut, wie seine Teilnehmer miteinander verbunden sind. Für Angebote rund um das Kind gibt es deshalb in Neustadt seit drei Jahren das Netzwerk Frühe Hilfen. Ein neuer Familienstadtplan soll die Angebote künftig noch übersichtlicher und aktueller zusammenfassen. Gedruckt und online soll es die Übersichtskarte künftig allen Eltern, Kitas, Ärzten, Hilfseinrichtungen leicht machen, passende Angebote für Kinder bis 10 Jahre in Neustadt zu finden. Mithilfe der Onlineplattform Anne, können sich ab sofort alle Anbieter in den Plan aufnehmen lassen. Auch Vereine, die zum Beispiel Kurse für junge Mütter oder Kinder im Programm haben, sind aufgefordert, sich anzumelden. Zwar liegt der Stadt eine Übersicht über viele lokale Anbieter vor, der Datenschutz macht allerdings die Mithilfe aller Betroffenen nötig. Die Organisatoren appellieren deshalb, sich zeitnah in die sogenannte Angebots- und Netzwerkliste (Anne) unter anne.hannit.de einzutragen. „Wir haben in der Stadt ein unglaublich vielfältiges Angebot, am Ende scheitert es leider manchmal daran, dass nicht alle Ansprechpartner bekannt sind“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne).

Digitalisierung soll für Aktualität sorgen

Werben für den Familienstadtplan: Heilpädagogin Kathrin Block (von links), Jan Fehring (Region Hannover), Bürgermeister Dominic Herbst, Angela Sperling (Netzwerkkoordinatorin in Neustadt und Janet Breier (nicht im Bild, Diakonie). Quelle: Stadt Neustadt

Anzeige

Wie wichtig die enge Verknüpfung dieser Frühen Hilfen ist, weiß Heilpädagogin Kathrin Block aus ihrer Arbeit in Neustadt. „Es macht einen Unterschied, ob ich Familien fünf Flyer in die Hand drücke oder einen übersichtlichen Plan“, sagt sie. In ihrer Praxis verweist sie Eltern mitunter an Logopäden oder Ergotherapeuten. Der einfache, aktuelle Plan soll helfen, auch regionale Angebote zu finden. Denn entsprechende Familienpläne werden auch in den anderen Regionskommunen aufgelegt. Die Digitalisierung der Angebotserfassung scheint ein deutlicher Fortschritt mit Blick auf die Aktualität des Plans. „Wenn ich heute nach einer integrativen Kita suche, will ich ja auch die neu dazugekommenen finden“, sagt Block. Bis zum Frühjahr 2021 sollen die Familienstadtpläne fertig sein. Die Online Version wird auf der Internetseite der Stadt eingebunden.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers