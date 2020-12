Neustadt

Ein wenig trist sieht es dieser Tage entlang der Straße Am Föhrkamp aus: Einige Bäume liegen gefällt entlang des Wirtschaftweges in Neustadt-Mecklenhorst, an vielen weiteren stehen Zahlen in grüner Schrift. Die Zahlen sind Vorboten noch größerer Veränderungen, die 2021 ihren Anfang nehmen sollen. In Mecklenhorst liegt ein mächtiges Neubauprojekt des Neustädter Landes: Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) vergrößert sich nördlich des Ortes in Richtung Otternhagen. Einen symbolischer Spatenstich für das Projekt haben die Verantwortlichen für das nächste Jahr geplant, die Vorarbeiten haben bereits begonnen. Insgesamt 90 Bäume sollen fallen bevor der neue Nutztier-Forschungskomplex auf einem Acker entstehen kann.

Baumfällung ist abgestimmt

„Die Maßnahme ist mit dem Naturschutzbeauftragten und den entsprechenden Behörden abgestimmt“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Die Arbeiten seien nötig, um einen termingerechten Baubeginn sicherstellen zu können. Dabei solle der Baumverlust jedoch in der Zukunft mehr als ausgeglichen werden, heißt es. „Rund um den neuen Institutskomplex wird das Staatliche Baumanagement in Zusammenarbeit mit dem Bundesforstbetrieb Niedersachsen rund 400 neue Bäume pflanzen. Gut viermal so viele wie gefällt werden“, sagt Gleue.

Anzeige

Baukosten liegen etwa bei 110 Millionen Euro

Auf dem neuen Areal in Mecklenhorst sollen Institute für Nutztiergenetik und Tierernährung und für Tierschutz- und Haltung angesiedelt werden. Die Befinden sich aktuell noch in Braunschweig und Celle. Die Standorte dort sollen in der Zukunft geschlossen werden. Die Bauzeit für den neuen Standort kalkulieren die Verantwortlichen mit etwa vier Jahren, die Gesamtkosten werden mit 100 bis 110 Millionen Euro beziffert. Dieser Tage beschäftigt das FLI in Neustadt rund 70 Mitarbeiter – eine ähnliche Zahl soll durch den Neubau hinzukommen.

Von Mirko Bartels