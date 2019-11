Garbsen

Die Flucht dauert eine Stunde, dann ist das Schaf tot. Ein entflohener Bock hat am Dienstagmorgen Polizei, Feldjäger und Pendler auf der B6 bei Frielingen in Atem gehalten. Er war gegen 9 Uhr von einer benachbarten Weide entlaufen. Kurz darauf wanderte das Tier durch den Berufsverkehr auf der Bundesstraße.

Dabei lief es ausgerechnet zwei Feldjäger auf dem Weg in die Luttmerser Wilhelmstein-Kaserne vor das Auto. Die Soldaten riefen die Polizei.

Daraufhin beginnt eine lange Verfolgung: Beamte der Polizei aus Garbsen und Neustadt sind dabei im Einsatz. Durch den zeit- und seitenweise gesperrten Verkehr geht es über Äcker und Wiesen, durch Gräben und Gestrüpp. Auch der sichtlich gestresste Eigentümer beteiligt sich bald an der Jagd.

Als die Verfolger das Tier vermeintlich umzingelt haben, springt plötzlich ein aufgeschreckter Rehbock aus dem Gebüsch.

Dienstag Morgen galoppierte ein Schaf über die B6. Quelle: Mario Moers

Der schwarze Schafsbock ist seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus. Statt in Panik zu geraten, weicht er geschickt aus, bringt sich am Ende aber selbst in Gefahr, als er zurück auf die Straße läuft. Vorbei an den Blaulichtern der Einsatzfahrzeuge nähert sich zu diesem Zeitpunkt eine Anliegerin. In der Hand trägt sie einen Sack trockenes Brot. „Ich habe den Dicken immer gefüttert“, sagt sie besorgt.

Das Schaf springt derweil über die Mittelleitplanke, verschwindet in einem Feld. Wenig später erklärt die Polizei das Tier für tot. Bei Meyenfeld hat ein Jagdpächter den Bock erschossen.

Von Mario Moers