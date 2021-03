Frielingen

Auf der B6 zwischen Neustadt und Garbsen ist ein Wolf getötet worden – offenbar bei einem Verkehrsunfall. Wie Wolfsberater Helge Stummeyer und die Polizei Garbsen auf Nachfrage mitteilten, wurde das Tier in der Nacht zu Freitag, 26. März, in Fahrtrichtung Hannover und in Höhe der Ausfahrt Frielingen vermutlich von einem Auto gerammt. Gegen 4.30 Uhr informierte ein Autofahrer die Polizei in Garbsen, so ein Sprecher. Der Unfallfahrer habe sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Wolfsberater Stummeyer traf gegen 7 Uhr an der Unfallstelle ein und übergab den Kadaver ans niedersächsische Wolfsbüro. Die Verletzungen des Rüden wiesen auf einen Verkehrsunfall hin, so der Experte.

Wolf wird in Berlin untersucht

„Derzeit wird das Tier im Leibniz-Institut in Berlin untersucht, das für die genetische Analyse zuständig ist“, berichtet Stummeyer, der seit 2014 einer von vier Wolfsberatern der Region Hannover ist. Dort werde dann die DNA festgestellt und wo die Wolfsart vorkomme. Woher das Tier allerdings genau stamme, sei nicht möglich zu sagen. „Wir haben schon Wölfe mit einer Wanderstrecke von 1700 Kilometer erlebt“, so Stummeyer.

Von Jutta Grätz