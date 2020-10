Horst

Der sogenannte Niedersächsische Weg ist eines der am meisten unter Landwirten diskutierten Themen dieser Tage. Dabei handelt es sich um einen Gesetzesentwurf, der für mehr Artenvielfalt im Land sorgen soll. An dem haben unter anderem die Landesregierung, das Landvolk, die Landwirtschaftskammer sowie die Natur- und Umweltverbände Nabu und BUND mitgearbeitet. Herausgekommen ist ein hart erkämpfter Kompromiss zwischen Landwirten und Naturschützern.

Blühstreifen helfen den Insekten

Am Mittwoch haben sich einige Beteiligte auf dem Hof von Bezirkslandwirt Thomas Balke in Horst getroffen, um über die Zwischenergebnisse zu diskutieren. Balke berichtete von seinen Bemühungen für den Artenschutz in der Vergangenheit. So dienen bereits rund 20 der 350 Hektar des von ihm bewirtschafteten Landes in Garbsen und Neustadt als Blühstreifen – und er hätte gern sogar noch mehr, sagte Balke. „Darin finden Insekten, aber auch Bodenbrüter und Niederwild einen Lebensraum und Futter“, berichtete der Landwirt. Für diese Flächen, auf denen Balke eben keinen Mais oder Raps anbaut, bekommt er vom Staat Ausgleichszahlungen.

An vielen Stellen in Garbsen legen Landwirte bereits Blühstreifen an, in denen Insekten einen Lebensraum finden. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

So soll das künftig auch in größerem Stil im ganzen Land laufen, wenn der Niedersächsische Weg beschlossen wird, sagte Holger Hennies. Er ist Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolkes und als Verhandlungsführer der Vertreter aller Landwirte „zwischen Nordsee und Göttingen“. Auch den Bauern sei daran gelegen, die Lebensbedingungen für gefährdete Vogelarten und Insekten zu verbessern sowie Biotope an Gewässern zu erhalten und zu vergrößern, sagte er. „Wir wissen, wie es geht. Aber: Wir brauchen dafür Geld und die richtigen Rahmenbedingungen.“

Das bedeutet auch: Die Landwirte wollen ein Mitspracherecht. So ist etwa konkret beim Anbau von Raps der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unumgänglich, sagte Balke. Die Diskussion darüber führe er seit Jahren auch immer wieder mit seinen Nachbarn in Horst und anderen Orten, in denen er Flächen bewirtschaftet. Deshalb hat er sich ein kleines Experiment ausgedacht und ein paar Quadratmeter Raps unbehandelt gelassen. „Die nicht behandelten Schoten wuchsen gar nicht richtig aus und blieben leer. Die Pflanzen bildeten auch kaum Blüten. Dieser Effekt war für die Leute dann sichtbar.“

Landwirte sind bereit für Kompromiss

Schützenhilfe erhielt Balke von seinem Kollegen Volker Hahn aus Neustadt, der Vorsitzender des Landvolks Hannover ist. Viele Menschen kritisierten die Landwirte, ohne sich über deren Arbeit Gedanken zu machen oder zu informieren. „Manche Leute kaufen Brot und denken sich: Der Bäcker macht das schon“, sagte er. „Aber die Zutaten dafür müssen erstmal wachsen. Und das kostet Geld.“ Die Landwirte seien bereit, den geplanten Kompromiss mitzugehen und auf Flächen zugunsten des Artenschutzes zu verzichten. Sie forderten dann aber im Gegenzug auch den Nachweis, dass die Maßnahmen tatsächlich zu Erfolgen führen. Deshalb müsste zum Beispiel die Population der Insekten vorher und nachher gemessen werden.

Auf seinem Hof in Horst bekommt Thomas Balke Hilfe von zwei Auszubildenden. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Kritik der Landwirte richtet sich vor allem an den Naturschutzbund Nabu. Der hatte noch während der Verhandlungen über den Niedersächsischen Weg gemeinsam mit den Grünen ein Volksbegehren gestartet und dafür Unterschriften gesammelt – auch in Garbsen. Darin geht es ebenfalls um Artenvielfalt, allerdings ohne Beteiligung der Landwirte. „Der Nabu muss sich jetzt endlich positionieren, ob er zu dem Gesetzesentwurf steht“, forderte Hennies.

So reagiert der Nabu in Garbsen „Wir wollen niemanden in Not bringen. Landwirte, die sich für den Umweltschutz engagieren, müssen einen Ausgleich erhalten“, sagt Waldemar Wachtel. Er ist Vorsitzender des Naturschutzbundes ( Nabu) in Garbsen. Und er legt Wert auf die Feststellung, dass das Verhältnis zwischen Landwirten und Naturschützern längst nicht so angespannt ist, wie es manchmal durch Medienberichte den Anschein habe. In Garbsen seien die Interessen oft ähnlich, sagt Wachtel und nennt die Verhinderung der Stromtrasse Südlink durch die Ortschaften als konkretes Beispiel. Dass der Nabu sein Volksbegehren zum Artenschutz weiter betreibt, habe vielmehr mit der Politik in Niedersachsen zu tun. Die „eiert bei dem Thema herum“, sagt Wachtel, der den Niedersächsischen Weg grundsätzlich für einen richtigen Schritt hält. Allerdings dürfe der nicht als lose Vereinbarung beschlossen, sondern müsse in ein Gesetz gegossen werden. „Dann würden wir das Volksbegehren auch ruhen lassen.“

FDP kritisiert Nabu scharf

Dieser Kritik schloss sich Stefan Birkner an. Der Landesvorsitzende der FDP aus Garbsen warf dem Nabu vor, „ein doppeltes Spiel zu spielen, dass dem Naturschutz am Ende schadet“. Das Festhalten an dem Volksbegehren habe gezeigt: „Der Nabu ist kein verlässlicher Partner.“

Von Gerko Naumann