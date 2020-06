Garbsen/Neustadt

Ungewöhnlich scharf haben die Bürgermeister von Garbsen und Neustadt, Christian Grahl ( CDU) und Dominic Herbst (Grüne), den Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) angegriffen und öffentlich dessen wirtschaftliche Situation hinterfragt. Der Trinkwasserpreis steige kontinuierlich, gleichzeitig seien die Nitratwerte besorgniserregend und es müssten viele Kilometer an Leitungen saniert werden, sagte Grahl bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. „Der Wasserverband muss effizienter werden.“

115.000 Haushalte werden vom WVGN beliefert, die meisten in Garbsen und Neustadt. Dafür zahlen sie im Vergleich der 25 größten Städte in Niedersachsen den höchsten Preis: 1,75 Euro kosten 1000 Liter Trinkwasser.

Nitratbelastung ist großes Thema

Der Unmut in der Bevölkerung werde größer, erklärte Herbst den unerwarteten Vorstoß. „Gerade in Neustadt ist die hohe Nitratbelastung im Boden ein wichtiges Thema.“ Der Wert bewege sich nah an dem Grenzwert. Immer wieder kämen deshalb Bürger auf ihn zu, so der Grüne, der die Qualität des Trinkwassers im vergangenen Jahr zu einem seiner Wahlkampfthemen gemacht hatte.

„Nur ein gesunder Dienstleister wird in der Lage sein, uns qualitätsvolles Wasser zu angemessenen Preisen zu liefern“: Dominic Herbst (Grüne) und Christian Grahl (CDU) fordern umfassende Informationen vom Wasserverband. Quelle: Linda Tonn

Die beiden Bürgermeister werfen dem Verband vor, nicht effizient und transparent genug zu arbeiten. Der Zustand der Netze sei schlecht, die Sanierung ginge nicht schnell genug, und der Preis werde stetig erhöht. Das sei für die Bürger nicht zumutbar. „Wir erwarten kreative Lösungen und wollen wissen, wie sich der Verband in Zukunft aufstellen will“, sagte Herbst.

Fragen bleiben unbeantwortet

Im vergangenen Jahr hatten die beiden Verwaltungschefs deshalb einen Fragenkatalog an den Verband geschickt, um nähere Einblicke in die Geschäftszahlen zu bekommen. „Wir haben immer noch keine Antworten darauf bekommen“, so Grahl.

Man sei mit den Verwaltungschefs beider Kommunen im Gespräch, sagt der Geschäftsführer des Wasserverbands, Stephan Schumüller, den die plötzliche und öffentliche Kritik überrascht. Der Wasserverband ist rechtlich selbstständig, deshalb fordert der Verbandsvorstand eine schriftliche Begründung für die Fragen. „Die liegt uns bislang nicht vor“, sagt Schumüller.

Kooperation mit anderen Versorgern

„Sauberes Wasser zu einem vernünftigen Preis“ – das ist das Ziel, das sich Grahl und Herbst gesteckt haben und mehrfach vor der Presse wiederholten. Um dorthin zu gelangen, rütteln sie sogar an der Organisationsform des Verbands – und diskutieren öffentlich mögliche Alternativen. „Wir haben mit den Stadtwerken in Garbsen und Neustadt und der Leinenetz Dienstleister im öffentlichen Sektor, die zeigen, wie es gehen kann“, sagte Grahl.

Deshalb seien Kooperationen des Wasserverbands mit diesen Versorgern „vielversprechende Optionen“. So könnten Kosten gesenkt werden, gleichzeitig käme man auch an Wasser aus anderen Brunnen, sagte Grahl. Der Wasserpreis würde sich durch solche Verbindungen allerdings nicht plötzlich halbieren. Aber stabil bleiben.

„Wir brauchen erst einmal die Zahlen“

Ist auch die komplette Trennung vom Wasserverband eine Option? „Wir brauchen erst einmal die Zahlen und müssen die Überzeugung gewinnen, dass der Verband effizient aufgestellt ist. Zudem müssen alle realistischen Kooperationsmöglichkeiten geprüft werden“, sagte Grahl.

Tatsächlich spielt bei der Kritik am Verband auch eine mögliche Belastung für die Haushalte beider Kommunen eine Rolle. Herbst und Grahl werten die Eigenkapitalquote des Verbands von knapp 15 Prozent als viel zu gering. Die Quote gibt Auskunft darüber, wie zahlungsfähig ein Unternehmen ist. Es sei nicht mehr auszuschließen, dass der Wasserverband Beiträge bei seinen Mitgliedskommunen erheben müsse, sagten die Bürgermeister. Das ist laut der Verbandssatzung möglich. Dann müssten die Kommunen mit Geld einspringen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Städte dringen darauf, neue Wege zu finden

„Nicht hinnehmbar“ sei das bei den ohnehin hohen finanziellen Belastungen, so die beiden Bürgermeister. „Umso mehr dringen beide Städte darauf, andere Wege zu finden, um das Wassernetz bei einem vertretbaren Preis in angemessener Zeit zu erneuern und zu betreiben.“

Von den insgesamt 5,4 Millionen Kubikmetern Wasser, die der WVGN im Jahr liefert, nehmen Garbsen und Neustadt mit 4,2 Millionen Kubikmetern knapp Dreiviertel der Menge ab. Ans Netz angeschlossen sind außerdem Engelbostel, Schulenburg, Resse, Steimbke, Nienhagen, Luthe, Kolenfeld, Dedensen und Holtensen. Ausgenommen sind die Neustädter Kernstadt sowie Poggenhaben und Suttdorf.

Von Linda Tonn