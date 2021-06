Mardorf

Die Sonne scheint, die Inzidenzzahlen sinken – ideale Startbedingungen für ein neues Eiscafé. In Mardorf feiert am Sonnabend die Schatzkiste an der Mardorfer Straße 17 Eröffnung. In den Räumen eines geschlossenen Asia-Restaurants werden künftig in angenehmen Vintageambiente Kaffee- und Kuchen, Eis und Cocktails angeboten.

Betreiber ist das Ehepaar Alexandra und Christian Lippl, die bereits einen Quadverleih im Ferienort betreiben. „Wir haben uns umgehört, was den Leuten in Mardorf fehlt und da wurde immer wieder der Wunsch nach einem schönen Café geäußert“, erzählt Christian Lippl. Den Innenraum haben die beiden mit aufgearbeitetem Retromobiliar ausgestattet. Dort gibt es künftig handgemachten Kuchen. Er wird von einer Konditorin aus Mardorf zubereitet. Das Eis stammt von Mövenpick. Die Kugel kostet 1 Euro.

Attraktiv bei heißem Wetter sind sicher die Cocktails zum Mitnehmen (6 Euro). Die werden bereits in der Flasche gefroren eingekauft und kurioserweise aufgetaut. „Wir haben uns bemüht die Preise alle niedrig zu halten, damit es auch für Familien erschwinglich ist“, sagt Christian Lippl.

Alexandra und Christian Lippl betreiben das Eiscafé Schatzkiste an der Mardorfer Straße 17. Quelle: Mario Moers

Große Außenterasse

Seine Frau und er sind vor drei Jahren aus Nürnberg zugezogen und hochmotiviert etwas in Mardorf zu bewegen. „Der Uferweg ist sicher ein Selbstläufer, aber hier im Zentrum ist es besonders in der Nebensaison wie ausgestorben“, sagt Lippl. Die Schließung der Traditionsbäckerei Lohrer im Frühjahr bestärkte ihn, ein neues Café zu eröffnen. Die Lage nah des Ortskerns, eine große Außenterrasse und ausreichend Parkplätze schaffen gute Voraussetzungen auch bei starkem Betrieb.

Die tiefgefrorenen Cocktails-to-go werden in einer Art Würstchengrill aufgetaut. Sie kosten 6 Euro. Vor dem Eiscafé bereitet Mitarbeiter Torsten Rink Pommes und Grillgut zu. Quelle: Mario Moers

Die Schatzkiste ist künftig von Dienstag bis Donnerstag, sowie Sonntag von 11 bis (mindestens) 18 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr. Montag ist geschlossen.

Von Mario Moers