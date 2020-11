Neustadt

In Krisenzeiten stellt sich die Frage nach dem Erinnern in besonderer Weise. So beginnt die Rede von Neustadts stellvertretender Bürgermeisterin Ute Lamla. Sie steht, mit mehr als 50 anderen vor dem Mahnmal, das an das Schicksal der verfolgten und ermordeten Neustädter Juden erinnert.

Über 50 Menschen nehmen am 8. November an der Gedenkveranstaltung Zwischen den Brücken in Neustadt teil und gedenken der verfolgten und ermordeten Mitbürger jüdischen Glaubens.

Wer der Geschichte entkommen will, wird scheitern

Ist jetzt, in Zeiten der pandemischen Krise, wirklich der richtige Zeitpunkt, um 82 Jahre zurückzublicken?, fragt Lamla. Man könne versuchen zu vergessen, doch sie hält es mit dem Historiker Johannes Fried, der sagte: „Wer versucht, der Geschichte zu entkommen, muss auf Dauer scheitern.“ Auch Lamla ist überzeugt, dass nach den Erfahrungen von Hanau, Halle und dem jüngsten Terroranschlag in der Nähe einer Synagoge und einem koscheren Restaurant in der Wiener Innenstadt zu sehen sei, wie nahe das Scheitern im 21. Jahrhundert liegen könne. „Wir wollen dafür arbeiten, dass alle Menschen in unserer Stadt gut leben können. Das erfordert die Menschenwürde und die demokratische Grundordnung“, sagt Lamla.

Kein Platz für Hass und Hetze

Deshalb fordert sie: Pöbeleien, Hass und Hetze dürfen sich nicht in unserer Gesellschaft wie eine Seuche ausbreiten. Und so halten die Menschen zwar vor dem Neustädter Mahnmal natürlich den geforderten Infektionsschutz-Mindestabstand von 150 Zentimetern, aber eben keinen Abstand zur Geschichte. Claus Crone, Diakon der katholischen Kirche St. Peter und Paul, ist mit einem Ölzweig gekommen.

„Seid wachsam und klug“

Seine Tageslosung lautet „Seid wachsam und klug“ und ähnelt der Tageslosung, von der Michael Hagen spricht: „Seid nüchtern und wachet.“ Der Superintendent des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf ist dankbar, dass es „ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende der NS-Diktatur bei uns in Deutschland wieder jüdisches Leben gibt“. Er hält es für gut und wichtig, dass auch in schwieriger Zeit die Gedenkveranstaltung stattfindet. „Sie mahnt uns, wachsam zu sein und jeder Form von menschenverachtender Gewalt entgegenzutreten“, sagt Hagen.

Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte zeigt sich überrascht von der großen Zahl der Teilnehmer. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele auf den Weg zu dieser kleinen Gedenkveranstaltung machen“, sagt er und gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Für 2021 sind Führungen, Kunstaktionen und Lesungen und weitere Veranstaltungen zum Thema „Juden in Neustadt“ in Planung, an denen sich neben Kerstin Faust auch die Altrewa-Stiftung beteiligen wird.

Von Patricia Chadde