Neustadt

Ein kleines buntes Kabel macht an immer mehr Schulen in Neustadt einen großen Unterschied. In dieser Woche vermeldeten die Stadt und der kommunale Internetanbieter Rasannnt, dass die Leine-Schule, das Gymnasium und die Kooperative Gesamtschule (KGS) an das Glasfasernetz angeschlossen sind. Zudem befinde man sich in Gesprächen mit der BBS, die derzeit noch ohne schnelle Anbindung auskommen muss.

Erst der Grundstein

„Diese Glasfaseranschlüsse werden für die nächsten hundert Jahre ausreichen“, bewertet Stadtwerkechef Dieter Lindauer den Anschluss der drei weiterführenden Schulen als Meilenstein beim Ausbau der Digitalinfrastruktur in Neustadt. Der reine Anschluss garantiert allerdings noch keine reibungslose Verbindung in den Klassenräumen selber. Hier sehen alle drei Schulleitungen weiter großen Investitionsbedarf. „Durch den Glasfaseranschluss haben wir zwar bereits jetzt eine ganz andere Stabilität, aber nun brauchen wir auch die Endgeräte für alle Schüler und eine gute WLAN-Abdeckung im Gebäude“, sagt KGS-Schulleiter Burkhard Jonck zu den weiteren Baustellen.

Hier fließt das schnelle Internet. Die Glasfaserleitung in die Leine-Schule. Quelle: Mario Moers

Überhaupt bleibt die Digitalisierung der Schulen auch mit dem rot-weißen-Kabel in der Wand ein Entwicklungsprojekt, das wachsende finanzielle und personelle Aufmerksamkeit in der Stadtverwaltung und den Kollegien erfordert. Bei der Stadt ist man gerade dabei, mit Hilfe externer Berater einen Medienentwicklungsplan zu erstellen. Er wird am 18. Mai im Schulausschuss vorgestellt und soll aufzeigen, wie die IT-Infrastruktur der Schulen ausgebaut werden muss.

Wunsch nach Fachpersonal

Ungeklärt ist derweil die Frage, wer vor Ort sicherstellt, dass auch alles läuft. Aktuell kümmern sich darum technikaffine Lehrer und städtische IT-Experten. „Level-1-Support“ leisten die Lehrer, alles darüber hinaus die Fachleute. „Das bindet natürlich Kapazitäten, die wir eigentlich in der Lehre benötigen“, sagt Leine-Schulleiter Rainer Gieraths. Dürften sie es sich wünschen, hätten die Schulleiter gerne eine Extrastelle für diese Aufgabe. „Auf Dauer kann eine Schule das bei der steigenden Komplexität nicht leisten“, sagt Gieraths. Die Digitalisierung der Schulen ist eine Aufgabe, die sich Stadt und Land aktuell teilen. Dazu kommen diverse Förderpakete, wie der Digitalpakt Schule des Bundes.

Von Mario Moers