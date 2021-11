Glasfaserausbau in Neustadt: htp überlässt Rasannnt den Osten

Neustadt

Für schnelles Internet im Osten Neustadts war bisher Anbieter htp zuständig. Beim Glasfaserausbau zieht sich das hannoversche Unternehmen nun aber zurück, wie es am Freitag gemeinsam mit Anbieter Rasannnt von den Stadtwerken Neustadt mitteilte. Rasannnt wird also auch in Basse, Esperke, Helstorf, Metel, Scharrel und Otternhagen den Glasfaser-Ausbau übernehmen. Zuvor hatten die beiden Anbieter heftig um die Marktanteile in Neustadt gestritten, sich gegenseitig Diskriminierung und unfairen Wettbewerb vorgeworfen.

Nun hätten sich die Unternehmen in intensiven Gesprächen geeinigt, heißt es in der Mitteilung. „Wir setzen uns für die Versorgung der Region mit Glasfaser ein, halten aber einen parallelen Ausbau für wenig zielführend“, sagt htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Sein Unternehmen informiere seine Kunden aus den Neustädter Ortsteilen per E-Mail über diese Entscheidung.

Selbstverständlich sollten Kunden, die einen Anschluss bei htp beauftragt haben, dennoch Glasfaser erhalten, heißt es weiter. Sie könnten bis zum 15. Dezember 2021 kostenlos und ohne Baukostenzuschuss zu Rasannnt wechseln. „Im letzten Jahr haben wir dank entsprechender Aufsichtsratsbeschlüsse damit beginnen können, Glasfaser im gesamten Neustädter Land auszubauen. Dieses Versprechen werden wir auch weiterhin einhalten“, sagt Dieter Lindauer, Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt. In den vergangenen Monaten habe man den Ausbau deutlich beschleunigt. Seit Anfang November läuft er auch in Dudensen und Nöpke.

