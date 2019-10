Mandelsoh

Die Vorarbeiten sind erledigt, nötige Schritte geplant, ausgearbeitet und schriftlich fixiert: Die ersten Etappenziele für die geplante Sanierung der Kirchenglocken in St. Osdag, Mandelsloh sind erreicht. „Nun müssen wir nur noch fleißig Spenden sammeln und alle weiteren Möglichkeiten ausschöpfen. Dann kann es eigentlich losgehen“, sagt Bodo Messerschmidt, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Die Glocken sind seit einigen Jahren schwer angeschlagen und stehen damit im krassen Gegensatz zur nachgewiesen guten Akustik der romanischen Backsteinbasilika und der bereits restaurierten Orgel.

Ein Drittel ist geschafft

„Unser Finanzierungsplan sieht vor, dass die Gemeinde rund ein Drittel der Gesamtsumme aus eigener Kraft trägt. Diesen Punkt haben wir jetzt erreicht“, sagt Messerschmidt. Allein über Spenden seien bislang rund 25.000 Euro zusammen gekommen. 12.800 Euro steuert die Kirchengemeinde bei, die Stiftung Lichter im Norden habe bereits 5000 Euro zugesagt, sagt der Vorsitzende. Nun müsse man weiter fleißig sammeln und sich mit weiteren Stiftungen in Verbindung setzen, um das restliche Geld zu akquirieren.

Planzahlen mussten angepasst werden

Vor rund zwei Jahren hatte sich der Kirchenvorstand entschlossen, das Projekt anzugehen. Etwa 100.000 Euro müssten zusammenkommen, um die gesamte Abwicklung zu finanzieren, hatte man damals kalkuliert. „Die Zahl mussten wir leider nach oben korrigieren“, sagt Messerschmidt. 140.000 Euro seien es wohl eher, die für die gesamte Abwicklung nötig wären, sagt er. Ein finanzieller Kraftakt, von dem nun der erste große Schritt geschafft ist.

Eine Glocke bleibt bereits still

Wie notwendig die Restaurierung ist, zeigte sich bereits vor Jahren. Eine der drei historischen Bronzeglocken im Turm der St.-Osdag-Kirche darf schon nicht mehr geläutet werden. „Der Klöppel würde sie sonst zerschlagen“, sagt Küster Hermann Engelke. Es sei die Kleinste im Glockenspiel, die man nicht mehr zu hören bekommt. Auch bei einer zweiten drohe die Stilllegung. „Bei der warten wir nur darauf, das die Hiobsbotschaft kommt und sie nicht mehr funktioniert“, sagt Messerschmidt.

Die kleinste Glocke hat unten rechts einen Riss und ist stillgelegt. Quelle: Gemeinde St. Osdag

Themenabend für Spender geplant

Bevor der Sammel-Marathon in die nächste Runde geht, wolle man sich nun bei denen bedanken, die schon so viel beigetragen haben. Für Donnerstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr haben Gemeinde und Kirchenvorstand in der St.-Osdag-Kirche einen besonderen Abend geplant. „Wir möchten den Spendern danken, aber auch neue Glocken-Paten gewinnen, um das Projekt weiter voran zu treiben“, sagt Messerschmidt. Mit Musik verschiedener Ensembles, einem Solo-Theater und fachlichen Vorträgen sollen die Besucher unterhalten und über den Zustand der Glocken informiert werden. Die Veranstalter möchten an diesem Abend auch Ideen zusammen tragen, wie die Sammlung weiter laufen könne, sagt Messerschmidt. Für Vorschläge sei man jederzeit dankbar.

