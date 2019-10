Neustadt

Shoppen, bummeln und ein wenig hoffen, dass das Wetter mitspielt. Am Sonntag, 20. Oktober, ist wieder verkaufsoffener Goldener Sonntag in der Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte in der Innenstadt, dem Gewerbegebiet Ost und im Auenland geöffnet. Nicht nur die Einzelhändler locken an dem Tag mit zahlreichen Aktionen.

Herbstmarkt auf dem Schützenplatz

Die Mitglieder der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) versprechen den Besuchern einen erlebnisreichen Neustadt-Bummel. „Wir haben wieder ein tolles Rahmenprogramm für alle Altersgruppen organisiert“, sagt Jens Ohlau von der Heide. Händler bauen ihre Stände beim Herbstmarkt auf dem Schützenplatz auf – entlang der Marktstraße und ihren Seitenzweigen soll es unter anderem eine Oldtimer-Roadshow geben. Die Bands Onkel Werners Blechhaufen und Eispilot unterhalten die Besucher ebenso wie Stelzenläufer. Kinder könne sich auf einer Hüpfburg, beim Luftballonwettbewerb und an der Melkkuh Berta vergnügen.

Musikalisch durch den Nachmittag

Musikauftritte gibt es quer durch die Stadt: Vor der Sparkasse spielen die Bands It’s Me und die Stallders, ein Ensemble der Musikschule Neustadt. Vorführungen der Bordenauer Tanzgruppen Extra Dry und Innocence komplettieren dort das Programm. Auf Höhe der Wirtschaftsförderung und Touristinfo tritt von 14 bis 17 Uhr der Singer-Songwriter Denis Oakridge auf.

Traditionelle Autoschau auf dem Kirchplatz

Auf dem Kirchplatz stellen die Autohändler ihre neuesten Modelle bei der traditionellen Schau vor. Wer keine Lust zum Laufen hat, kann die Bimmelbahn nutzen. Der Zug fährt durch die Innenstadt und lädt die Besucher zum Einsteigen ein. Besondere Attraktionen für Kinder gibt es hinter dem Posthof und am Heini-Nülle-Platz: Streichelzoo und Kinderkarussell sollen bei den kleinsten Besuchern für Spaß sorgen.

Von Mirko Bartels