Der Goldene Sonntag lockt seit vielen Jahren regelmäßig Tausende Besucher in die Innenstadt – das war an diesem Sonntag nicht anders: Bereits vor dem offiziellen Start ab 13 Uhr bummelten zahlreiche Besucher durch die Stadt und warfen einen Blick in die Schaufenster, noch bevor die Ladentüren öffneten.

Viele scharten sich direkt vor dem Stand der Lions Clubs aus Neustadt und Garbsen. Dort gab es die ersten der begehrten Sterntaler-Adventskalender zu kaufen. „Wir freuen uns natürlich über den großen Zuspruch, den wir für den Kalender bekommen und würden gern mehr als 8000 Exemplare auflegen", sagt Manfred Henze von den Lions. Leider würde das aus steuerlichen Gründen nicht funktionieren. Deswegen müsse der Kalender ein rares Gut bleiben. 1650 der begehrten Gewinnspielkalender gab es an diesem Sonntag für die Kunden – und die Gäste griffen ordentlich zu. Kaum jemand kaufte nur ein Exemplar, wenn er endlich an die Reihe kam.

Großer Andrang am Stand der Lions: Dort gibt es die ersten Sterntalerkalender. Quelle: Mirko Bartels

Viele Attraktionen in den Seitenstraßen

Aber auch sonst gab es für die jüngsten und älteren Gäste des verkaufsoffenen Sonntages wieder viel zu sehen und zu erleben: Esel, Ponys und Schafe auf der Wallstraße streicheln, in Ruhe ein neues Auto ansehen und etliche Einkäufe erledigen – all das war beim Goldenen Sonntag in der Innenstadt möglich. Die Kunden schlenderten durch die Markt- und anliegenden Seitenstraßen. Die Veranstalter der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) hatten auch dort einige Attraktionen vorbereitet. Am Wallhof öffnete Esel-Udo aus Petershagen seinen Streichelzoo mit Shetlandponys, Schafen, Ziegen, Kaninchen und einem weißen Esel – ein wahrer Publikumsmagnet, gerade für die jüngsten Besucher.

Ab 14 Uhr ein Meer aus Regenschirmen

Ab etwa 14 Uhr verwandelt sich die Marktstraße in ein Meer aus Regenschirmen. Quelle: Mirko Bartels

Rund eine Stunde nach Verkaufsstart um 13 Uhr verwandelte sich die Einkaufsmeile in ein Meer aus Regenschirmen. Leichter Nieselregen und zusätzliche kurze Schauer trübten bei vielen das Vergnügen. „Schade eigentlich, wir hatten uns schon auf einen netten Bummel mit der ganzen Familie gefreut“, sagt Jan Meier. Ein goldener Herbstnachmittag wäre genau das Richtige gewesen, um gemeinsam mit Frau Ann-Lena und den beiden Söhnen ein wenig zu shoppen, sagt er. „In den Geschäften ist es ja zum Glück trocken. So oft haben wir nicht die Chance, gemeinsam einkaufen zu gehen, das wollen wir nutzen“, sagt Meier und nimmt das Wetter von der positiven Seite.

Zur Galerie Am verkaufsoffenen Goldenen Sonntag bescherte das Wetter den Besuchern und Händlern ein Wechselbad der Gefühle. Kühl blieb es allemal. Einsetzender Regen machte die Innenstadt ab 14 Uhr zu einem Meer aus Regenschirmen.

Plätze unterm Dach sind heiß begehrt

In der Folge waren an diesem Nachmittag die Plätze an den überdachten Ständen zumindest während der Regenphasen heiß begehrt – die gab es zumeist bei den gastronomischen Angeboten. Weniger Glück hatten die vielen Straßenhändler und -künstler. „Für das Wetter kann niemand etwas“, sagt Bodo Laubinger. Popcorn, Zuckerwatte und viele weitere Süßigkeiten gab es am Stand der Familie. „Es sind sogar erstaunlich viele Besucher da. Die verstecken sich aber leider unter ihren Regenschirmen. Nur wenige bleiben stehen, um etwas zu kaufen“, sagt er weiter. Die Hoffnung will er nicht aufgeben – schließlich bliebe ja noch Zeit, bis der Stand an diesem Goldenen Sonntag abgebaut werden muss.

Von Mirko Bartels