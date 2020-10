Neustadt

Impfungen gegen die Influenza-Grippe werden in diesem Jahr besonders für Menschen die zur Corona-Risikogruppe zählen, dringend empfohlen. Das gilt insbesondere für ältere Menschen. Sie haben laut Informationen des Robert-Koch-Instituts ein erhöhtes Risiko, dass eine Influenza-Erkrankung bei ihnen einen schweren Verlauf nimmt. In schlimmen Fällen kann es zu Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Herzinfarkt kommen, die mitunter tödlich verlaufen. Doch der gute Wille und ein Besuch beim Hausarzt führen derzeit noch nicht zur schnellen Impfung. Geduld sei gefragt, sagt Nicole Funk von der Redekerschen Apotheke in Neustadt. Geduld, um die sie Ärzte und Patienten bittet.

„Die Kühlschränke sind leer“

Vaxigrip Tetra ist ein Impfstoff, der zur Vorbeugung gegen die echte Virusgrippe (Influenza) eingesetzt wird. Hier ein Foto aus dem Bestand der Apotheke in Hagen. Quelle: Alexander Plöger

„Die Großhandlungen können alle nicht mehr liefern“, sagt Funk und ihre eigenen Kühlschränke in der Apotheke seien auch leer. Die Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) ist für den Einkauf von vier Apotheken zuständig, von denen drei in Neustadt sind. Alle Anfragen nach Impfdosen laufen bei ihr zusammen. Rund doppelt so viele Anfragen wie in 2019 hat sie vorliegen und vermutet, dass der Run sich in den nächsten Wochen und Monaten noch verstärken wird. Nur liefern kann sie nicht mehr.

Das sieht in anderen Apotheken ähnlich aus. In ihrer Mühlenfelder Apotheke in Hagen seien nur noch wenige Dosen für Privatpatienten da, berichtet Inhaberin Marie-Luise Rennar. Vorräte hat auch Neustadts Königs-Apotheke nicht mehr, wie Mitarbeiterin Julia Friesen erzählt. Sie führten für Privat-Patienten bereits eine Warteliste, die täglich länger werde, und auch Arzt-Praxen hätten Bedarf angemeldet, da das, was sie im Frühjahr vorbestellt hatten, bereits aufgebraucht sei.

Das bestätigt auch der Pressesprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker. Die Ärzte warteten auf die zweite Tranche Impfstoff. In erster Linie werde empfohlen – soweit noch Serum vorhanden sei – Risiko-Patienten und ältere Menschen zu versorgen. Die Impfquote bei Menschen ab 60 Jahren lag in der Saison nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigungen 2016/17 bei knapp 35 Prozent. Sieben Jahre zuvor lag diese Quote noch bei fast 50 Prozent. Sie ist also rapide gesunken. Die Zielvorgaben der Europäischen Union liegen bei dieser Altersgruppe bei einer Impfquote von 75 Prozent.

Impfstoff in Frankreich vorbestellt

In der Redekerschen Apotheke lässt Nicole Funk gerade kaum etwas unversucht, um mehr Impfstoff zu bekommen. Soeben hat sie ihren Bedarf beim Bundesgesundheitsministerium angemeldet. Diese Möglichkeit sei dort neu geschaffen worden, helfe aktuell aber auch nicht. Vor Mitte bis Ende November könne sie mit keiner neuen Lieferung rechnen, ist die Auskunft, die sie wie alle anderen auch überall erhält. Weder vom Großhandel noch vom Ministerium. So geht sie noch andere Wege und hat sich auf eine Warteliste für Impfstoff aus Frankreich stellen lassen. Dort solle das Serum noch verfügbar sein. Einen Versuch sei es jedenfalls wert, meint sie.

Weshalb aber haben Apotheken den hohen Bedarf an diesen Impfstoffen? Das, erläutert Funk, liege daran, dass sie nicht nur Privat-Patienten belieferten, sondern auch Arzt-Praxen. Kein Arzt könne direkt beim Produzenten bestellen, alles laufe auf dem Weg über die Apotheken. Habe die Apotheke also keinen Impfstoff mehr, gehe er auch in den Praxen bald zur Neige. Viele der Praxen, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeite, hätten das Impfen bereits einstellen müssen. Manche stellten die Info, dass nichts mehr verfügbar sei, wegen der vielen Nachfragen sogar auf ihre Homepage.

Impfen im November/Dezember ist sinnvoll

Alle, die sich gerne impfen lassen wollten, sollten sich aber nicht allzu sehr über die Verzögerungen sorgen, rät Funk, denn die eigentliche Grippewelle komme in jedem Jahr erst im Januar und Februar. Da die Wirkung der Impfungen circa drei bis vier Monate anhalte, sei es eher sinnvoll, sich erst im November oder Dezember impfen zu lassen. Ob dann allerdings ausreichend Impfstoff für alle Anfragen vorhanden sei, stellt sie zumindest in Frage.

Von Beate Ney-Janßen und Mario Moers