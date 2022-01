Neustadt

Jörg Wernich sitzt am Tresen und erinnert sich mit Wonne an die Schnitzel, die er dort einst verzehrt hat. Damals, als dieser Tresen noch zu den Calenberger Stuben in Neustadts Kernstadt gehörte. Das Restaurant ist schon lange geschlossen, Wernich kommt trotzdem oft. Nun allerdings als Chef eines Teams, das Familien in schwierigen Situationen hilft.

Wernich leitet in Rehburg die Güldene Sonne, eine pädagogisch-therapeutische Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Als Ableger des hannoverschen Kinderkrankenhauses Auf der Bult ist die Güldene Sonne in erster Linie dafür bekannt, Kinder und Jugendliche in prekären familiären Situationen Unterstützung, Obdach und ein Zuhause zu bieten. Manchmal nur für eine Nacht, manchmal über viele Jahre. Weniger bekannt ist hingegen, dass in dem rund 90-köpfigen Team der Einrichtung die Arbeit von zehn Mitarbeitern in Familien stattfindet. Flexible Hilfen nennt sich diese Gruppe. Ihr Leiter ist der Sozialpädagoge Tim Röhl, einer seiner Standorte sind die Calenberger Stuben.

Team begleitet Familien aus Neustadt, Garbsen und Wunstorf

„Wir sind unterwegs in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg und im Nordwesten der Region Hannover“, berichtet Röhl, der Wernich am Tresen gegenübersitzt. Da ungefähr drei Viertel der Familien, die sie betreuen, in Neustadt, Wunstorf und Garbsen leben, suchte die Güldene Sonne vor Jahren nach einer Außenstelle im Neustädter Land.

Der Zufall wollte es, dass sie Kontakt zum Eigentümer der Calenberger Stuben bekamen, der ihnen das seit kurzem freistehende Restaurant zur Miete anbot. Die ungewöhnliche Idee fand in Rehburg Anklang. Kurz darauf wurde der Zapfhahn abmontiert.

Wo früher die Speisekarte hing, zeigt nun ein kleines Schild, dass Familien bei der Güldenen Sonne angekommen sind. Der einzige sichtbare Hinweis im Straßenbild der Nienburger Straße. Quelle: Beate Ney-Janßen

Hinter dem Tresen steht nun Angelika Thurnier-Goder. Die Sozialpädagogin ist eine von drei Mitarbeiterinnen der Einrichtung, die ihren festen Sitz in den Calenberger Stuben haben. „Jeder ist erst mal erstaunt“, sagt sie. Erstaunt über den merkwürdigen Arbeitsplatz. Doch der biete viele Möglichkeiten – wie etwa die Chance gemeinsam zu kochen. Hinterm Tresen steht nun nämlich eine Küchenzeile. „Beim gemeinsamen Tun und Essen kommen wir viel besser ins Gespräch“, sagt sie. Besser als zu zwei Seiten eines Tisches.

Flexible Hilfen sind mehr als das Gespräch beim Kaffee

Dem weit verbreiteten Bild der Sozialpädagogen, die beim Kaffee mit Familien zusammensitzen, widerspricht Röhl vehement. „Wir packen auch an“, sagt er und zählt auf, was neben Aktionen wie dem Kochen zum Berufsbild gehört und helfen kann: Erlebnispädagogik für die Kinder und Jugendlichen beispielsweise. Vom Klettern bis zum Geocaching. Oder auch Aufräumen im Haus, wenn es nötig ist. Umfassend zupackend. Thurnier-Goder lacht und sagt, dass sie gelegentlich auch den Putzlappen schwingt, wenn es nötig ist.

Die Gespräche am Kaffeetisch gehören selbstverständlich auch dazu, obwohl Röhl erzählt, dass sie seit Corona weitaus mehr in Wäldern unterwegs seien. Gehend, laufend und auf Abstand. Auch die Frequenz in den Calenberger Stuben ist durch die Pandemie zurückgegangen. Für ihre aufsuchende Arbeit ist der Standort aber immer noch von Vorteil. „Wir sparen jedes Mal die halbe Stunde Fahrt von Rehburg hierher“, sagt Thurnier-Goder. Nah dran zu sein ist ihnen wichtig.

„Der überwiegende Teil der Familien, die unsere flexiblen Hilfen in Anspruch nimmt, hat sich ratsuchend an das Jugendamt gewandt“, sagt Röhl. Die Güldene Sonne ist einer der Leistungsanbieter, die das Jugendamt beauftragt, wenn Paare an dem Punkt sind, mit innerfamiliären Problemen nicht mehr alleine klarzukommen. Dann rücken Röhl und Kollegen aus. Flexibel, vor Ort und in allen sozialen Schichten. Denn familiäre Probleme, bei denen sie gefragt sind, gebe es auch in Akademikerhaushalten, fügt er hinzu.

„Wenn wir überflüssig werden, haben wir unsere Arbeit gut gemacht“

Ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, ist überall und immer das Ziel. Und der größte Erfolg sei es, sagt Röhl, wenn er und sein Team in den Familien überflüssig werden. Denn das bedeute, dass es wieder gut laufe. Es sei gut, wenn eine Familie allein klar komme, sagt Wernich. Denn an einem mangele es der Güldenen Sonne insbesondere in Corona-Zeiten nicht: Anfragen von Jugendämtern zur Betreuung weiterer Familien. Wer mehr über die Güldene Sonne wissen will, besucht deren Homepage www.gueldene-sonne.de.

Von Beate Ney-Janßen