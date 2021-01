Neustadt

Eine besonders anschauliche Unterrichtsstunde zur Suchtprävention hat eine achte Klasse des Gymnasiums Neustadt erhalten. Schulseelsorger Claus Crone hatte Harald, den Sprecher der Anonymen Alkoholiker in Neustadt, zu einer Videokonferenz mit den Schülern eingeladen. „Aus erster Hand zu hören, was Alkoholismus bedeutet, ist eine eindringliche Erfahrung“, erklärte Crone hinterher.

Der Vorteil der Videokonferenz: Harald konnte die Kamera abschalten und aus dem Off mit den Schülern reden – denn er möchte nicht erkannt werden. Die Schüler störte die abgeschaltete Kamera nicht. Sie hatten eine Flut an Fragen vorbereitet, bei denen sie kein Blatt vor den Mund nahmen. „Was tun Sie, wenn Sie Lust auf ein Bier bekommen?“, wollte ein Schüler wissen. Einen anderer hingegen interessierte, wo Harald „falsch abgebogen“ sei – also vom Genusstrinker zum Alkoholiker wurde.

Alkoholiker ist kein Synonym für „Penner auf der Parkbank“

Wie lang sein Weg dorthin war und wie lange er gebraucht hatte, um zu realisieren, dass Alkoholiker kein Synonym für „die Penner auf der Parkbank“ sei, sondern auf ihn selbst zutrifft – obwohl er eine Familie, ein Haus und einen gut bezahlten Job hat –, berichtete Harald den Schülern ebenfalls. Erst als er seine Sucht selbst realisiert habe, sagte Harald, hätte ihm geholfen werden können. Angehörige und Freunde, die sich sorgten und helfen wollten, hätten nahezu nichts tun können.

Schulen, die Interesse an ähnlichen Gesprächen zum Thema Suchtprävention haben, können sich mit Harald unter der Nummer (05032) 911925 in Verbindung setzen.

Von Beate Ney-Janßen