Neustadt

Für die einen ist es der letzte Schultag, die anderen müssen noch zwei Wochen durchhalten. Die Inklusionsklasse 9e des Gymnasiums Neustadt hat am Freitag fünf Klassenkameraden verabschiedet. Für die Förderschüler endet die Schulzeit nach der neunten Klasse.

Die künftigen Abiturienten haben noch vier Jahre vor sich. Sie müssen außerdem noch zwei Wochen zur Schule gehen, zumindest an manchen Tagen. Denn coronabedingt geht immer nur ein Teil der Klasse in die Schule, die anderen lernen zuhause. So musste ein Teil auch am Freitag nach dem gemeinsamen Eisessen zurück in den Unterricht.

Kein Abitur in diesem Jahr

Eine Abiturentlassungsfeier gab es am Gymnasium in diesem Jahr nicht. Aufgrund der Rückkehr zum G9-Abitur gibt es schlichtweg keine Absolventen.

Von Mario Moers