Mandelsloh

In Mandelsloh ging es schon 1921 sportlich zu. Auf dem Dachboden des Pfarrhauses soll bereits 1921 geturnt worden sein. Damals wurde auch beschlossen, aus dem sportlichen Engagement einen Verein für möglichst viele Menschen zu machen. Und so wurde am 21. Februar 1921 der heutige TV Mandelsloh gegründet. Am Wochenende haben die Vorbereitung für die 100 Jahr-Feier mit den ersten Malerarbeiten begonnen.

Insgesamt 50 Liter Farbe trugen Vereinsmitglieder wie Wolfgang Dierks, Jürgen Rump und Irvin Falkowski auf der Sportplatzbande auf. „Die Farbe bröckelte. Für die richtige Bearbeitung benötigen wir Hilfe“, bat Karin Stünkel, Leiterin der Abteilung Gymnastik und Turnen, im Vorfeld um Unterstützung. Dabei unterstützen die HAZ und die Stiftung Sparda-Bank kleine Vereine bei ihren handwerklichen Einsätzen und Mandelsloh bekam schnell den Zuschlag.

Im nächsten Jahr wird gefeiert

Ehrenamtlich engagiert für ihren Verein: Irvin Falkowski, Jürgen Rump und Wolfgang Dierks. Quelle: Villegas

Für Wolfgang Dierks ist der Verein mehr als ein Ort, an dem es um Sport geht. Vor 66 Jahren ist er in den Verein eingetreten. Schon mit sechs Jahren spielte er vor allem Fußball. „Für uns ist der Verein ein Treffpunkt und eine Herzensangelegenheit“, sagt der 72-Jährige. „Wir haben hier eine Solidargemeinschaft. Früher hat man selbst gespielt, heute die Kinder und Enkelkinder.“ Etwa 1300 Bewohner hat Mandelsloh. Der Verein hat mehr als 400 Mitglieder. Das dörfliche Leben spielt daher auch in großen Teilen im Verein.

Das ist der Sommereinsatz Die HAZ und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum sechsten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Einsatz bewerben. Das Geld für die eintägigen Aktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerker und ruft ihre Leser zum Mithelfen auf. Ziel ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen einen Ort, Vereinsräume oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Umso mehr litten die Mitglieder in der ersten Phase der Corona-Krise. Spiele wurden abgesagt, private Treffen auf dem Gelände untersagt. „Der Zusammenhalt ging etwas verloren“, sagt Dierks. Von Vereinsaustritten ist ihm trotzdem nichts bekannt. Und gerade deswegen legen sich die Mitglieder nun für die Festlichkeiten im nächsten Jahr ins Zeug. Mitglieder, die Dorfgemeinschaft Mandelsloh und interessierte Besucher seien herzlich eingeladen.

Von Jan Sedelies